Marjo et France D’Amour à Candiac en musique

Crédit photo : Photo tirée du site de la Ville de Candiac

Marjo et France D’Amour seront en spectacle à l’amphithéâtre du parc André-J.-Côté à Candiac, le 11 août dès 20h30 à l’occasion des festivités de Candiac en musique.

«Marjo et France D’Amour ont depuis longtemps fait leurs preuves avec des dizaines de succès et des milliers de spectacles à leur actif. (…) un show qui a du mordant, de l’émotion et des méga-succès que tous peuvent chanter à pleins poumons! Un show qui fait du bien avec des femmes à qui le rock est comme une seconde peau!», indique la Ville sur son site.

La première partie, qui débute à 19h, mettra en vedette Andie Duquette.

L’entrée est gratuite.