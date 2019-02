Martin Gélinas à la tête de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Crédit photo : Gracieuseté

Martin Gélinas, conseiller municipal de Sainte-Catherine, a été nommé directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB). Cette nomination survient à la suite du départ à la retraite de Guy Raynault.

«Nous sommes très heureux d’accueillir dans nos rangs un professionnel de grand talent en la personne de Martin Gélinas. Son expérience solide et diversifiée, ses talents de communicateur, sa passion pour notre cause, nationale, font de lui un candidat de choix», a déclaré le président de la SSJB, Me Maxime Laporte, le 4 février.

«Travailler ici, à la SSJB, entre ces murs criants d’histoire de la Maison Ludger-Duvernay, entouré d’une équipe passionnée, cela pour veiller à l’avenir de notre Nation, et se sachant appuyé par des millions de Québécois. C’est réellement enivrant!» a mentionné de son côté Martin Gélinas.

Originaire de Shawinigan, il est diplômé en Relations industrielles de l’Université Laval. Il a notamment agi comme entrepreneur dans le domaine des spectacles de variétés, produisant sur scène des artistes tels que Michel Sardou et Johnny Hallyday. Il s’est fait connaître du grand public en tant qu’animateur de l’émission Génies en herbe à la télévision de Radio-Canada.

Homme d’affaires et gestionnaire, M. Gélinas a été copropriétaire de concessions automobiles, en plus d’occuper différents postes de direction dans des entreprises de distribution et des réseaux de franchises.

À propos de la SSJB

Fondée en 1834 dans la foulée du mouvement patriote, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est le plus ancien organisme citoyen voué à l’avancement du statut de la langue française en Amérique du Nord et à la liberté politique du peuple québécois.