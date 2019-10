Mathieu Cyr en spectacle à Sainte-Catherine

Mathieu Cyr sera de passage à Sainte-Catherine le vendredi 25 octobre pour présenter son premier one man show, Le chaînon manquant, à Rires et Pop-Corn.

«À l’occasion de son spectacle solo, l’humoriste a décidé de miser sur des thèmes qui lui sont chers. Vivant avec un diagnostic de TDAH et de douance, Mathieu Cyr aborde avec humour la réalité dans laquelle il évolue. Ennuyé par la routine et irrité par les conventions, il a toujours eu l’impression d’être en décalage. Avec ses initiatives et ses idées bizarres, il n’a pas besoin d’inventer d’anecdotes; le drôle s’écrit tout seul dans sa vie!» écrit la Ville dans un communiqué.

Depuis les dernières années, Mathieu Cyr cumule des participations remarquées aux Galas ComediHa! et au Festival Juste pour rire, il a été à la barre de plusieurs soirées d’humour, en plus d’être animateur et chroniqueur dans de nombreuses émissions du paysage télévisuel.

La premier partie sera assurée par l’étoile montante Gabrielle Caron. Celle-ci collaboré à de nombreux projets et émissions, notamment à Code F, à Salut Bonjour ainsi qu’au podcast 3 Bières. Aperçue en première partie du spectacle de Louis T., elle a aussi participé aux festivals d’humour Comediha!, Juste pour rire et Zoofest, le tout en animant mensuellement Les soirées marrantes, dont elle est instigatrice.

«Femme d’affaires accomplie et mère de trois enfants, Gabrielle est une fille naturelle qui adore l’autodérision», informe la Ville.

Les billets pour cette soirée sont en vente au coût de 25$ chacun. Le spectacle aura lieu au Centre municipal Aimé-Guérin à 20h. Admission réservée aux 16 ans et plus. Info: ville.sainte-catherine.qc.ca/rires-popcorn.