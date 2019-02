Maths et tournois d’échecs à l’honneur

Crédit photo : Gracieuseté – Club Optimiste La Prairie

C’est le 9 février que s’est déroulé le tournoi d’échecs du Club Optimiste La Prairie au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie.

Quelque 82 jeunes ont participé à cette rencontre. Les finalistes, Jean-André Tuya médaillé d’argent de l’école Jean-XXIII, et Maria-Gracia Guevara-Rodriguez, médaillée d’or de l’école Émilie-Gamelin, se retrouveront aux finales régionales.

Le Club a aussi fait connaître les gagnants de son concours de mathématiques destiné aux élèves de 6e année. Il s’agit de Marijane Pinard, Alex St-Pierre, Vincent Hovington et Lory Lefebvre qu’on retrouve sur la photo en compagnie de Guy Benoit du Club Optimiste et responsable du concours de mathématiques, Luc Léveillé, de la Caisse Desjardins La Prairie, et Éric Rassart, président du Club Optimiste.

La contribution de la Caisse Desjardins a permis d’offrir de nombreux prix aux participants et aux gagnants.