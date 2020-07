Mayrand Alimentation s’amène à Brossard

L’entreprise québécoise Mayrand Alimentation, spécialisée dans l’approvisionnement des produits de la restauration pour les professionnels et le grand public, a ouvert sa nouvelle succursale au Mail Champlain à Brossard, le 15 juillet.

Ce commerce d’une surface de 50 000 pieds carrés permet de créer plus de 70 nouveaux emplois.

Il s’agit du second commerce de cette chaîne à ouvrir ses portes, mais le premier sur la Rive-Sud. L’autre se trouve à Anjou. Une troisième succursale doit également voir le jour à Laval prochainement.

La pandémie du coronavirus ne s’est pas avéré un obstacle d’affaires, bien au contraire, affirme la compagnie.

«La situation exceptionnelle vécue avec le COVID-19 nous confirme notre plan d’expansion géographique au Québec», dit-elle.

Mayrand Alimentation dispose de plus de 10 000 produits alimentaires et articles de cuisine, dont 1000 sont des produits locaux.

La compagnie offre un concept inédit cash and carry avec des produits habituellement réservés aux professionnels, ainsi qu’un équipement boucherie et poissonnerie moderne, incluant l’achat en ligne et le click and collect. L’entreprise vante également son savoir-faire en charcuterie et fromagerie, près des producteurs, ainsi qu’un approvisionnement de fruits et légumes frais et des produits économiques en gros.

«Nous souhaitons offrir à notre clientèle le plaisir de découvrir notre vaste sélection de produits uniques et de qualité supérieure. Tout cela, dans un environnement simple, sécuritaire et convivial.» -Mario Bélangerfirmé, président et chef de la direction

Mayrand oeuvre dans le commerce alimentaire depuis 1914.