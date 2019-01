Mazda confirme le prix de la Mazda3 2019

Article par Germain Goyer

Au Salon de l’auto de Montréal, Mazda a annoncé les prix canadiens de la nouvelle génération de sa populaire Mazda3.

Pour 2019, la Mazda3 sera offerte à un prix de base de 18 000$. La Mazda3 Sport, la variante à hayon, sera pour sa part disponible à partir de 21 300$.

Comme c’est le cas pour la génération sortante, la Mazda3 et la Mazda3 Sport 2019 seront chacune offertes en trois versions : GX, GS et GT.

La version GT, équipée d’un moteur d’une cylindrée de 2,5 litres d’une puissance de 186 chevaux, sera disponible à partir de 26 200$ pour la berline et à 27 200$ pour la version à hayon.

Pour accéder à une variante à rouage intégral, la grande nouveauté de cette nouvelle génération de la Mazda3, les Canadiens devront débourser au minimum 26 000$.

Autant avec la Mazda3 qu’avec la Mazad3 Sport, le rouage intégral ne sera offert que sur les variantes GS et GT avec transmission automatique. Il sera donc impossible de commander une Mazda3 à quatre roues motrices équipée d’une boîte manuelle.

PDSF DE LA MAZDA3 2019 VERSION GROUPE BOÎTE TRACTION MOTEUR PDSF GX 6M AVANT 2,0 L I4 18 000 $ Groupe Commodité 6M AVANT 2,0 L I4 20 300 $ Groupe Commodité 6A AVANT 2,0 L I4 21 600 $ GS 6M AVANT 2,0 L I4 22 700 $ 6A AVANT 2,5 L I4 24 300 $ INTÉGRALE i-ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 26 000 $ Groupe De luxe 6A AVANT 2,5 L I4 26 200 $ Groupe De luxe,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 27 900 $ GT 6A AVANT 2,5 L I4

DC 26 200 $ Groupe Privilège 6A AVANT 2,5 L I4

DC 28 700 $ Groupe Privilège,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 30 400 $ PDSF DE LA MAZDA3 SPORT 2019 VERSION GROUPE BOÎTE TRACTION MOTEUR PDSF GX 6M AVANT 2,0 L I4 21 300 $ 6A AVANT 2,0 L I4 22 600 $ GS 6M AVANT 2,5 L I4

DC 24 000 $ Groupe De luxe 6M AVANT 2,5 L I4

DC 25 900 $ 6A AVANT 2,5 L I4

DC 25 300 $ INTÉGRALE i-ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 27 000 $ Groupe De luxe 6A AVANT 2,5 L I4

DC 27 200 $ Groupe De luxe,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 28 900 $ GT 6A AVANT 2,5 L I4

DC 27 200 $ Groupe Privilège 6M AVANT 2,5 L I4

DC 28 400 $ Groupe Privilège 6A AVANT 2,5 L I4

DC 29 700 $ Groupe Privilège,

traction intégrale i-

ACTIV 6A INTÉGRALE 2,5 L I4

DC 31 400 $

Un nouveau départ pour la Mazda3

Comme c’était le cas pour chacune de ses générations précédentes, une berline ainsi qu’une version à hayon seront offertes avec la nouvelle Mazda3. Les deux silhouettes bien distinctes ont été dessinées en conservant l’essence du langage KODO du constructeur japonais.

Bien que le nouveau design soit la nouveauté qui saute aux yeux, le système à quatre roues motrices est sans contredit l’élément qui a suscité le plus d’enthousiasme lors du lancement de ce nouveau modèle. Les versions d’entrée de gamme continueront néanmoins d’être dotées de roues motrices avant.

En ce qui a trait à la motorisation, la Mazda3 2019 continuera d’être animée de série par un bloc à quatre cylindres de 2,0 litres. En option, un moteur de 2,5 litres sera offert. Sa puissance grimpe de 2 petits poneys, pour un total de 186 chevaux. Quant au couple, il se chiffre à 186 livres-pied.

La Mazda3 2019 pourra être équipée d’une boîte manuelle à six rapports ou d’une automatique qui compte autant de rapports.

Il est prévu qu’une troisième motorisation s’ajoute éventuellement au modèle. Baptisée SKYACTIV-X, cette version devrait consommer de 25% à 30% moins que celle de la Mazda3 d’entrée de gamme.

L’arrivée chez les concessionnaires de la Mazda3 2019 est planifiée pour le premier trimestre de l’année.

Une version plus performante pour le Mazda CX-5 2019

Au Salon de l’auto de Montréal, Mazda a aussi procédé au dévoilement canadien du CX-5 Signature.

En plus de présenter un niveau de finition irréprochable, on l’a doté d’un moteur turbocompressé de 2,5 litres développant jusqu’à 250 chevaux. Ce moteur a notamment fait ses preuves jusqu’à maintenant dans le Mazda CX-9 et la Mazda6.

Parmi les matériaux de qualité auxquels on a fait appel, notons la sellerie de cuir nappa et les garnitures de bois d’Abachi.

Comme c’est le cas pour la Mazda3 2019, le CX-5 Signature est compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto. Il est aussi doté d’une chaîne audio Bose à dix haut-parleurs.

Parmi les caractéristiques de confort dont le CX-5 Signature est équipé, mentionnons les sièges avant chauffants et ventilés, les sièges arrière chauffants et le volant chauffant.