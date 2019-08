Mazda CX-30 : cinq choses à savoir

Article par Germain Goyer

Dans le cadre du dernier Salon de l’auto de Genève, Mazda a dévoilé un nouveau véhicule utilitaire sport : le CX-30.

Voici cinq choses à savoir sur ce modèle, éventuellement appelé à remplacer l’actuel CX-3.

Un entre-deux

En tenant pour acquis qu’il s’ajoutera à la gamme déjà existante de Mazda, le CX-30 portera à quatre le compte des VUS chez ce constructeur japonais. Plus grand que le CX-3, mais plus petit que le CX-5, il viendra se glisser entre ces deux VUS au sein du catalogue de Mazda. Il mesure 4 395 mm de long, 1 795 mm de large et 1 540 mm de haut.

Il pourra accueillir jusqu’à cinq occupants.

Un choix de deux motorisations

Sous le capot de ce nouveau VUS de Mazda logera un moteur à quatre cylindres de 2,0 L. Ce dernier profite de la technologie de désactivation des cylindres. On pourra aussi opter pour le moteur SKYACTIV-X dont la faible consommation d’essence figurera parmi ses atouts notamment grâce à un allumage par compression.

Manuelle ou automatique

D’abord destiné au marché européen, le CX-30 pourra être livré avec une boîte manuelle. Mazda n’a toutefois pas précisé le nombre de rapports. Il est encore trop tôt pour affirmer si cette boîte sera offerte pour le marché nord-américain. Une transmission automatique à six rapports sera aussi disponible.

Contrôle vectoriel

Le CX-30 sera muni de la transmission intégrale i-Activ. Cette technologie travaillera de pair avec le contrôle vectoriel de force G, un système qui permet de répartir le couple de la manière la plus efficace entre les roues avant et arrière.

Le design Kodo demeure

Le CX-30 s’inspire du design Kodo lancé en 2010. Mazda affirme avoir opté pour une approche minimaliste dans l’élaboration du véhicule. On retrouve certains éléments stylistiques repris présents sur le prototype Vision Coupe lancé en 2017.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix et la date d’arrivée de ce nouveau VUS n’ont pas été confirmés pour le Canada.