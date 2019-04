Mazda introduit une version à moteur diesel de son CX-5

Article par Sylvain Raymond

On nous promettait une Mazda6 à moteur diesel depuis longtemps, mais c’est finalement le CX-5 2019 qui sera disponible en premier avec ce type de motorisation. C’est ce que Mazda à annoncé dans le cadre du Salon de l’auto de New York. Certains diront que c’est un peu tard, d’autres diront qu’il vaut mieux tard que jamais. Toutefois, le moteur n’est réservé qu’au plus cossu des CX-5, soit la version Signature, déjà vendue au Canada au prix de 40 950 $ avant les frais de transport et de préparation. Il y a fort à parier que cette mécanique apportera un déboursé supplémentaire.

Baptisé SKYACTIV-D, ce quatre cylindres de 2,2 litres développera une puissance de 168 chevaux pour un couple de 290 lb-pi, un chiffre assez étonnant pour un VUS de ce gabarit. Selon Mazda, sa consommation se situera à 8,5 L/100 km en moyenne, soit un peu plus de 1,0 litre de moins en moyenne qu’avec le quatre cylindres à essence. Le moteur profitera d’un double turbocompresseur séquentiel, ce qui permet son couple élevé à bas régime. Comme dans toutes les versions Signature, le rouage intégral figure de série, tout comme la boîte automatique à six rapports.

Selon le constructeur, ce moteur est conforme à toutes les normes d’émissions nord-américaines et comprend un logiciel de contrôle de la combustion et des émissions. Ce moteur répond à une demande des acheteurs et offre un choix supplémentaire tout en préservant l’ADN original du modèle.

Le Mazda CX-5 2019 demeurera vendu de série avec un quatre cylindres à essence de 2,5 litres alors que le quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres demeure offert à bord des CX-5 GT et Signature.

Cette nouvelle motorisation devrait être disponible à l’été 2019, et les prix seront dévoilés ultérieurement.