Médecin blâmé pour avoir bâclé un examen pour un renouvellement de permis

Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a imposé deux radiations temporaires et adressé une réprimande au Dr Raynald Rioux, de la firme Med Expert ayant des bureaux à Châteauguay, Montréal et Laval.

Ce, pour des manquements déontologiques. Dr Rioux a reconnu «avoir omis d’élaborer, avec la plus grande attention, son diagnostic, notamment en omettant d’évaluer adéquatement les fonctions cognitives d’un patient en prévision du dépôt d’un rapport d’examen à la SAAQ pour fin de renouvellement d’un permis de conduire», indique le Conseil de discipline dans une décision sur culpabilité et sanction datée du 18 février. Il a aussi transmis «des informations incomplètes, erronées, inexactes et/ou non fondées à la Société de l’assurance automobile du Québec». Pour ce manquement, Dr Rioux a écopé une radiation temporaire de quatre mois.

Le Conseil de discipline rappelle qu’il s’agit d’une récidive. Dr Rioux a été condamné en 2013 concernant le même reproche sur deux patients différents vus en 2008 et 2009.

Comme facteurs atténuants, le Conseil observe que «l’intimé est âgé de 68 ans. Il exprime ses plus sincères regrets, tant au patient, à sa famille qu’à son ordre professionnel». Il prend aussi en considération la collaboration du médecin à l’enquête, son plaidoyer de culpabilité «à la première occasion» et «son engagement de cesser de façon permanente sa pratique médicale, à part des expertises sur dossier».

«Ainsi, fort de l’engagement de l’intimé quant à sa pratique professionnelle, le Conseil est d’avis que le risque de récidive, bien qu’existant, est peu probable», fait part la décision.

Il était aussi reproché au Dr Rioux d’avoir omis d’inscrire le nom d’un patient dans un registre qu’il doit tenir. Cette infraction lui a valu une radiation temporaire d’un mois.

Le médecin a été réprimandé pour ne pas avoir indiqué son statut de médecin de famille sur le site web de son entreprise. Site qu’il a fermé depuis.