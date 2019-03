Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Chrysler Pacifica

Article par Michel Deslauriers

Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto annonce ses Meilleurs achats dans toutes les catégories de voitures et de camions, y compris celles des fourgonnettes.

Encore une fois, c’est la Chrysler Pacifica qui remporte le titre du Meilleur achat dans son segment. Comme véhicule familial, la Pacifica brille avec de l’espace pour sept passagers en tout confort. Et lorsque vient le temps de déménager un gros objet, on peut facilement obtenir un volume maximal de 3 979 litres en abaissant les deux rangées de sièges arrière à plat dans le plancher. D’ailleurs, aucune autre fourgonnette ne propose une deuxième rangée de sièges pouvant disparaître complètement dans le plancher du véhicule.

De série, la Pacifica est équipée d’un V6 de 3,6 litres produisant 285 chevaux, assorti d’une boîte automatique à neuf rapports et, en option, d’un système automatique arrêt/redémarrage. Toutefois, une motorisation hybride rechargeable – unique dans le segment – permet non seulement d’exploiter 260 chevaux, mais permet une conduite 100% électrique sur une distance estimée à 51 km, avec une consommation équivalente de 2,9 Le/100 km, ou environ 8,0 L/100 km lorsque la batterie atteint son niveau minimal de charge. Sur une borne de 240 volts, seulement deux heures sont nécessaires pour recharger ladite batterie à bloc.

Avec un design intérieur moderne, des matériaux de belle facture et un système multimédia figurant parmi les plus conviviaux de l’industrie, la Pacifica s’avère une routière agréable pour les voyages en famille. Elle se détaille à partir de 36 995 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que la version hybride rechargeable est disponible à partir de 51 995 $.

En deuxième place, on retrouve la Honda Odyssey (PDSF à partir de 35 290 $). Proposant une belle dynamique de conduite, un habitacle spacieux et une foule de caractéristiques disponibles, dont un système multimédia poussé, l’Odyssey est un véhicule familial drôlement agréable.

La Toyota Sienna (PDSF à partir de 35 295 $) prend le troisième rang des Meilleurs achats grâce à sa réputation de fiabilité, sa valeur de revente élevée et la polyvalence de son habitacle.