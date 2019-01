Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Mazda CX-5

Article par Michel Deslauriers

Dans le but d’aider les consommateurs à faire un choix éclairé lors de processus d’achat, le Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans une foule de catégories. Évidemment, cela comprend celles des véhicules utilitaires de diverses tailles, dont le segment des VUS compacts.

Cette année, c’est le Mazda CX-5 qui remporte le titre de Meilleur achat dans sa catégorie. Outre le design extérieur et intérieur du véhicule qui se démarque de ceux de sa concurrence, l’agrément de conduite du CX-5 plaît encore et toujours à l’équipe de journalistes du Guide. De plus, sa faible consommation de carburant est également un point positif.

Le Mazda CX-5 2019 est équipé d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres qui produit 187 chevaux, assorti d’une boîte automatique à six rapports. Un rouage à traction figure de série et une transmission intégrale est optionnelle.

Depuis peu, le VUS de Mazda est disponible avec un moteur turbocompressé de 2,5 litres et 227 chevaux, procurant des performances relevées, tout comme une édition Signature qui ajoute une sellerie en cuir nappa, une garniture de toit noire, un éclairage d’ambiance à DEL, des boiseries ainsi que des jantes en alliage uniques de 19 pouces. Le CX-5 est offert à partir de 27 850 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place, on retrouve le Honda CR-V (PDSF à partir de 27 490 $) qui étonne par son habitacle confortable et spacieux, alors que sa consommation d’essence figure parmi les plus faibles dans le royaume des VUS. On apprécie également sa grande valeur de revente et sa réputation de fiabilité.

Ex aequo, le Hyundai Tucson (PDSF à partir de 25 599 $) et le Kia Sportage (PDSF à partir de 25 295 $) se partagent la troisième place; ils proposent un rapport prix/équipement très intéressant, une conduite raffinée et une bonne garantie.