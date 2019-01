Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Porsche 718

Article par Michel Deslauriers

Afin d’aider les consommateurs à prendre une décision d’achat éclairée, l’équipe du Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans une foule de catégories de voitures et de véhicules utilitaires. Des modèles abordables aux bolides de luxe, on accorde une note globale pour chaque véhicule et on dresse un classement par segment de marché.

Dans la catégorie des autos sport de luxe, c’est la Porsche 718 qui a remporté le titre du Meilleur achat en 2019. La 718 à propulsion, disponible en coupé Cayman et en décapotable Boxster, offre de nombreuses déclinaisons, dont celle de base équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 300 chevaux. On peut choisir entre une boîte manuelle à six rapports ou bien une boîte automatisée PDK à sept rapports. Les 718 T, bientôt disponibles au Canada, représentent des éditions épurées des versions de base. Les 718 Cayman S et 718 Boxster S misent plutôt sur une cylindrée de 2,5 litres et 350 chevaux, alors que les versions GTS profitent de 365 chevaux. Ces dernières peuvent accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

Toutefois, la Porsche 718 nous emballe surtout par son comportement routier sublime. C’est une voiture parfaitement bien équilibrée, avec une dynamique de conduite surpassant même celle de la 911. On aime aussi la Porsche 718 pour sa qualité de finition et d’assemblage sans reproche, l’ergonomie de son habitacle et son style résolument sportif. Elle se détaille à partir de 63 700 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place dans la catégorie des autos sport de luxe, on retrouve les éditions M de la BMW Série 2 (PDSF à partir de 47 200 $). La M240i propose 335 chevaux et un rouage intégral en option, alors que la M2 Competition déballe 405 chevaux et s’avère tout un bolide.

La troisième place revient à la Chevrolet Corvette (PDSF à partir de 65 095 $), disponible en coupé et en décapotable. La légendaire bagnole sport de GM crache 455 à 755 chevaux, selon la version, et réalise des performances débridées à un prix relativement abordable.