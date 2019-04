Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Porsche 911

Article par Michel Deslauriers

Si vous êtes à la recherche d’une bagnole ultrapuissante qui vous procurera des frissons chaque fois que vous en prendrez le volant, un bolide rutilant qui fera tourner les têtes à coup sûr, vous n’avez probablement pas besoin des conseils de l’équipe du Guide de l’auto pour ce type d’achat purement émotionnel. On va vous les donner quand même avec nos Meilleurs achats de l’année!

Dans la catégorie des autos exotiques, où le prix n’est absolument pas un critère d’achat principal, notre choix préféré demeure la Porsche 911. Cette voiture de grand tourisme ne cesse de nous charmer avec son comportement routier sublime, ses motorisations puissantes et son design intemporel. L’édition 2020 est en route chez les concessionnaires, mais cela ne signifie pas que la 911 2019 est dépassée pour autant.

La Porsche 911, c’est plus de 25 variantes toutes plus puissantes les unes que les autres. De la Carrera « de base » à 370 chevaux à la monstrueuse 911 GT2 RS de 700 étalons, en passant par les 911 Turbo, Turbo S et GT3, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. De plus, elle est disponible en coupé, en cabriolet et en version Targa avec un toit rigide rétractable. La Porsche 911 se détaille de 104 000 $ à 334 000 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place, on retrouve la Ferrari 488 sous toutes ses formes. Si les 488 GTB et 488 Spider misent sur un V8 turbocompressé de 3,9 litres produisant 661 chevaux, la 488 Pista porte la cavalerie à 710 étalons, une conduite débridée et une sonorité tout à fait spectaculaire. Préparez un chèque d’au moins 350 000 $ pour obtenir un de ces pur-sang italiens.

Les modèles de la série Sports Series de McLaren prennent le troisième rang avec une dynamique de conduite enivrante, un rugissement de moteur à provoquer des palpitations et une carrosserie à faire saliver. Et ce, peu importe la version, que ce soit les 570 S et 570GT à 562 chevaux ou la 600LT à 592 chevaux. Une d’elles peut être à vous pour une somme d’au moins 250 000 $.