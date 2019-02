Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Toyota Avalon

Article par Michel Deslauriers

Afin d’aider les consommateurs dans leur décision d’achat d’un véhicule neuf, l’équipe du Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans toutes les catégories de voitures et de camions.

Dans le segment des grandes berlines, c’est la Toyota Avalon qui remporte le titre du Meilleur achat en 2019. Fraîchement redessinée, l’Avalon a charmé les journalistes du Guide de l’auto par son grand confort sur la route, mais aussi par sa dynamique de conduite rehaussée d’un cran. Son côté sportif, sans l’être trop non plus, brise la monotonie longuement associée à la conduite de cette voiture.

On aime également son nouveau design plus affirmé, avec sa ligne de toit profilée, son immense calandre et ses proportions résolument athlétiques. La version XSE ajoute une touche de dynamisme sans tomber dans l’excès. Enfin, on apprécie beaucoup la souplesse, le raffinement et le faible appétit en carburant de son moteur V6 de 3,5 litres, maintenant fort de 301 chevaux. La Toyota Avalon se détaille à partir de 42 790 $ avant les frais de transport et de préparation.

Dans le segment des grandes berlines, c’est la Nissan Maxima (PDSF à partir de 40 790 $) qui a pris le deuxième rang cette année. Son caractère sportif est mis bien en évidence, tout comme les performances assurées par son V6 de 3,5 litres développant 300 chevaux. On aime aussi la finition soignée de son habitacle qui imite celle d’une marque de luxe.

En troisième place, on retrouve la Buick LaCrosse (PSDF à partir de 38 045 $), qui impressionne par son grand confort sur la route et le silence de son habitacle. On peut choisir un moteur quatre cylindres avec hybridation légère pour obtenir une consommation peu élevée, ou un doux et raffiné V6 de 3,6 litres produisant 310 chevaux. Et en option, un rouage intégral est disponible pour mieux affronter la saison hivernale.