Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Volvo XC40

Article par Michel Deslauriers

Vous êtes à la recherche d’un VUS sous-compact de luxe, mais vous ne pouvez décider lequel choisir? C’est pourquoi le Guide de l’auto publie chaque année ses Meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules, y compris celle des petits véhicules utilitaires.

Cette année, c’est le Volvo XC40 qui remporte le titre du Meilleur achat dans ce segment de marché. Introduit au Canada pour le millésime 2019, le XC40 se démarque par son design extérieur unique et son habitacle chic, son espace disponible pour les passagers arrière et son coffre logeable.

De plus, il est performant à souhait grâce à son quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 248 chevaux, acheminé aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports. L’équipe du Guide de l’auto a apprécié le raffinement de cette motorisation, alors que le petit Volvo plaît également par son confort de roulement, l’insonorisation de son habitacle et sa maniabilité en circulation urbaine. Le XC40 se détaille à partir de 40 300 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place parmi les VUS sous-compacts de luxe, il y a les BMW X1 et X2 (PDSF à partir de 41 500 $), qui partagent la même architecture, mais qui diffèrent par leurs carrosseries distinctes. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec 228 chevaux figure comme motorisation de base, alors que le X2 plus sportif est également livrable en déclinaison M35i xDrive munie d’un moteur de 302 chevaux. Plus spacieux, le X1 est le plus polyvalent des deux. On aime la dynamique de conduite et le raffinement de ces deux petits VUS.

En troisième place, on retrouve le MINI Countryman (PDSF à partir de 31 090 $), disponible avec un choix de quatre motorisations. Outre un trois cylindres turbo de 134 chevaux et un quatre cylindres turbo de 189 chevaux – ou 228 en déclinaison John Cooper Works – on a également droit à un système hybride rechargeable de 221 chevaux, permettant une autonomie électrique estimée à 19 km sur une pleine charge. Le Countryman, le plus polyvalent des MINI, se démarque dans ce segment par son agrément de conduite indéniable.