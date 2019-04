Meilleurs achats du Guide de l’auto : BMW Série 5

Article par Michel Deslauriers

L’acquisition d’une voiture de luxe est plus un choix émotionnel que rationnel, mais avec une si grande sélection de modèles sur le marché, il peut être difficile de savoir laquelle nous conviendra. En publiant ses Meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules, Le Guide de l’auto vous donnera assurément un coup de main.

Dans le segment des voitures intermédiaires de luxe, c’est à la BMW Série 5 qu’a été décerné le titre de meilleur choix pour 2019. Elle se distingue par son agrément de conduite, mais aussi son choix de motorisations et son rouage intégral de série. D’un quatre cylindres turbo de 248 chevaux à un V8 biturbo de 617 chevaux dans la rutilante BMW M5 Competition, en passant par un six cylindres de 335 chevaux, un V8 de 455 chevaux et une motorisation hybride permettant une autonomie électrique allant jusqu’à 24 kilomètres, il y a une Série 5 pour tous les goûts et les besoins.

La berline mise également sur son très convivial système multimédia iDrive, sa suite complète de caractéristiques de sécurité avancées et son choix étendu de coloris, de garnitures intérieures et de roues en alliage, procurant beaucoup d’options de personnalisation. La BMW Série 5 2019 est disponible à partir de 63 500 $ avant les frais de transport et de préparation.

On retrouve les Audi A6 et A7 (PDSF à partir de 68 200 $ et 78 000 $, respectivement) ex aequo en deuxième place dans cette catégorie. Grâce à leur six cylindres turbo de 3,0 litres, assorti d’un système hybride léger, ces deux berlines sont rapides et peu énergivores, mais habiles aussi avec leur rouage intégral de série. On apprécie également la finition soignée de l’habitacle et son design à la fois élégant et sophistiqué.

En troisième place, la berline Volvo S90 et la familiale V90 (PDSF à partir de 66 150 $ et 62 500 $, respectivement) se démarquent par leur design extérieur séduisant, le confort de leur habitacle ainsi que par la puissance de leurs quatre cylindres turbo. Sans compter la version hybride rechargeable de la S90 procurant une autonomie de 34 km ainsi que la V90 Cross Country et son allure plus robuste.