Même la Dodge Challenger Hellcat pourrait devenir « hybride »

Article par Guillaume Rivard

Les gros Muscle Cars américains et la Dodge Challenger SRT Hellcat en particulier sont assurément l’une des choses qui font le moins aux environnementalistes. Avec plus de 700 chevaux sous le capot (près de 800 dans le cas de la version Redeye), le bolide de performance ultime de FCA peut brûler 18,1 L/100 km en ville selon les cotes officielles.

Comme les normes d’émissions de plus en plus sévères à travers le monde forcent les constructeurs à ajouter plus de véhicules électrifiés, FCA entend changer les choses.

Mandaté d’élaborer une vaste stratégie d’électrification, son directeur mondial des groupes motopropulseurs, Micky Bly, a récemment déclaré à The Detroit Bureau que la compagnie va essayer de se repositionner en tant que l’un des leaders de l’industrie en matière de véhicules hybrides et électriques au cours des 12 à 18 prochains mois.

Bien qu’il n’ait mentionné aucun produit spécifique, les commentaires de Bly ainsi que les informations obtenues par le site auprès de sources à l’interne laissent présager que même la Challenger SRT Hellcat pourrait devenir hybride à moyen terme.

Évidemment, ce ne serait pas la première fois qu’un constructeur automobile utilise un système à essence et à électricité pour rendre un véhicule plus performant et écoénergétique, mais parions que vous ne pensiez jamais lire les deux mots commençant par un « h » dans la même phrase!

Il y a une petite attrape, cependant : on ne parle pas ici d’un modèle hybride ordinaire, mais plutôt d’un système hybride léger avec batterie de 48 volts, comme dans les nouveaux Jeep Wrangler et Ram 1500 équipés de la technologie eTorque. L’idée est d’ajouter quelque 130 livres-pied de couple au V8 suralimenté tout en allégeant son fardeau en conduite urbaine.

Qu’en dites-vous?