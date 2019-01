Mercedes-Benz CLA 2020 : la deuxième génération arrive au CES

Article par Gabriel Gélinas

Las Vegas, Nevada –

L’an dernier, Mercedes-Benz a présenté sa nouvelle interface MBUX au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, et cette année la marque allemande a choisi le même évènement pour la première mondiale de la deuxième génération de son coupé à quatre portes de taille compacte CLA.

Le fait que Mercedes-Benz ait choisi le CES pour le lancement d’un tout nouveau modèle, et non un Salon de l’auto conventionnel comme celui de Detroit qui ouvrira ses portes la semaine prochaine, en dit long sur la transformation qui s’opère présentement chez les constructeurs automobiles.

En ce qui a trait à sa carrosserie, la nouvelle CLA évoque une filiation évidente avec le modèle précédent, puisqu’elle conserve le vitrage latéral sans cadres et une coupe fuyante, mais elle adopte aussi de nouveaux blocs optiques ainsi qu’une calandre dont le design est nouveau. Elle est aussi plus longue de 48 millimètres, plus large de 53 millimètres et plus basse de 2 millimètres que le modèle antérieur, et elle est plus spacieuse puisque son empattement à progressé de 30 millimètres.

Côté design extérieur, il faut plutôt parler d’une évolution et non d’une révolution, et la CLA fait preuve d’un excellent coefficient aérodynamique de 0,23.

MBUX et nouvelles fonctionnalités

C’est dans l’habitacle que la transformation est plus radicale puisque la nouvelle CLA est dotée de la nouvelle interface MBUX, inaugurée sur la récente Classe A. Le traditionnel bloc d’instruments et le simple écran du modèle antérieur cèdent leur place à deux écrans couleur de 10,25 pouces, le premier reproduisant les cadrans et le second servant d’interface avec le système d’infodivertissement, la nouvelle CLA étant également dotée d’un grand pavé tactile. Le look est à la fois épuré et high-tech, et la CLA reçoit aussi quelques touches de luxe, histoire de marquer une certaine différence avec la Classe A, bien que les deux voitures partagent la même console centrale.

Votre assistant est à l’affût…

L’une des nouveautés proposées par la CLA est un dispositif que Mercedes-Benz appelle « Interior Assistant », que l’on peut décrire comme étant un système de commande gestuelle qui permet au conducteur d’activer certaines fonctionnalités d’un simple mouvement de la main. À titre d’exemple, si le conducteur étend son bras droit vers le siège du passager ou le coffre à gants lors de la conduite de nuit pour y prendre un article, le Interior Assistant commande automatiquement l’allumage du plafonnier pour éclairer cette zone pour ensuite l’éteindre lorsque la main droite du conducteur rejoint le volant. Plus de tâtonnements dans l’obscurité pour trouver l’interrupteur du plafonnier en conduisant.

Aussi, le système de reconnaissance vocale a fait l’objet d’une révision et fait maintenant preuve de plus de polyvalence en se comportant comme Siri, Alexa, ou Google. Il suffit de l’interpeller en disant « Hey Mercedes » et en lui indiquant par exemple « il fait chaud à bord » pour que le climatiseur se mette automatiquement en fonction. On peut même lui demander des recommandations détaillées pour la sélection d’un restaurant en lui demandant « trouve un restaurant asiatique quatre étoiles, mais pas de sushis » pour voir apparaître des noms de restaurants répondant à cette description à proximité et en amorçant le guidage lorsque le conducteur fait sa sélection.

Le modèle présenté au CES est une CLA 250 avec un moteur à quatre cylindres de 225 chevaux jumelé à une boîte à double embrayage à sept rapports. Lors de la commercialisation à l’automne 2019, d’autres motorisations, essence et diesel, seront proposées ainsi que des boîtes manuelles et à double embrayage. Le rouage intégral sera également livrable.

AMG CLA 35 et CLA 45 en approche

Les variantes AMG de la CLA sont maintenant en approche puisque des images de prototypes des AMG CLA 35 et CLA 45 ont été récemment captées furtivement lors d’essais de mise au point et de calibration. La version CLA 35 devrait être animée par le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres dont la puissance serait portée à 300 chevaux, alors que la CLA 45 serait dotée d’un moteur développant 400 chevaux et recevrait également un système de contrôle électronique avec mode de conduite de type drifting…

Cette version dopée aux stéroïdes de la CLA deviendrait donc une rivale de premier plan pour la Audi RS 3 ainsi que la prochaine BMW M2 Gran Coupe, alors que les constructeurs allemands se livrent une lutte sans merci dans chaque créneau possible et imaginable, pour notre plus grand bonheur…

Au final, la Mercedes-Benz CLA de seconde génération est un coupé à quatre portes aux lignes un peu plus dynamiques que la Classe A dont elle est dérivée.

De ce côté, la marque allemande propose un nouveau tandem de voitures compactes qui émule un peu la relation entre la Classe E et la CLS. Il convient aussi de préciser que, si le créneau des VUS est le premier en importance au chapitre des ventes chez Mercedes-Benz, celui des voitures de taille compacte en est le deuxième. En fait, un véhicule sur quatre vendu par la marque allemande l’an dernier à l’échelle mondiale était une voiture de taille compacte. Voilà pourquoi Mercedes-Benz a choisi d’aligner la nouvelle CLA aux côtés de la Classe A.