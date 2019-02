Mercedes-Benz dévoile le VUS électrique EQC à Toronto

Article par Michel Deslauriers

La marque allemande Mercedes-Benz est prête à affronter Tesla, Audi et Jaguar dans l’arène des VUS 100% électriques, avec l’EQC 2020, qui fait sa première apparition canadienne au Salon de l’auto de Toronto.

De plus, on a annoncé les prix de la berline Mercedes-Benz Classe A 2019 lors de la conférence de presse devant les médias au salon. La berline A 220 débutera à 34 990 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que l’A 220 4MATIC se détaillera à partir de 36 990 $.

L’A 220 est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 188 chevaux, ainsi que d’une boîte automatisée à sept rapports avec double embrayage. L’équipement de série comprend un toit ouvrant panoramique, un climatiseur automatique, des phares et des feux arrière à DEL, des roues de 17 pouces, des sièges chauffants à l’avant, un siège du conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire ainsi qu’un système multimédia MBUX avec écran tactile de sept pouces.

Le Mercedes-Benz EQC 400 2020 dispose de deux moteurs électriques afin de procurer un rouage intégral et qui produisent un total d’environ 402 chevaux, avec un couple de 564 livres-pied. Ce EQC est également muni d’une batterie de 80 kWh, et le chiffre 400 dans son nom indique l’autonomie estimée de 400 kilomètres. Une recharge complète sur une borne de niveau 2 prendrait 10 à 11 heures.

Le prix du EQC 400 n’a pas encore été annoncé, mais ce nouveau concurrent aux Jaguar I-PACE, Audi e-tron quattro et Tesla Model X sera en vente au Canada tôt en 2020.