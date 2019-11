Mercedes-Benz GLB 2020 : on le conduit cette semaine

Article par William Clavey

L’équipe du Guide de l’auto met le cap vers la charmante ville de Malaga, en Espagne, pour le lancement international du tout nouveau Mercedes-Benz GLB 2020, le petit dernier VUS du géant allemand.

Il n’est plus très surprenant de voir apparaître une pléthore de nouveaux véhicules utilitaires dans le parc automobile. Après tout, ce type de véhicule domine actuellement l’industrie. D’ailleurs, les consommateurs en demandent tellement, que les constructeurs ne savent plus trop où donner de la tête. Ils introduisent donc de nouvelles niches afin de maximiser les profits.

Le GLB est un autre VUS compact signé Mercedes qui viendra se faufiler entre le GLA et le GLC au sein de la gamme. Toutefois, il ne serait pas surprenant que ce nouvel utilitaire remplace éventuellement le GLA. Au moment d’écrire ces lignes, Mercedes stipule que ces deux véhicules seront vendus côte à côte en 2020.

Contrairement au GLA qui s’affiche plutôt comme une grosse voiture à hayon au lieu d’un réel camion, le GLB – bien que tout de même basé sur l’architecture d’une voiture -, arbore une allure nettement plus cubique, masculine et aventurière. Bref, il ressemble à une version miniature d’un Classe G, chose qui devrait l’aider à attirer bon nombre de clients dans la salle d’exposition.

C’est toutefois un véhicule moins costaud qu’un Classe G, reposant sur la plate-forme transversale des voitures Classe A et CLA. Le Mercedes-Benz GLB 2020 s’offrira en deux variantes : soit le GLB250, alimenté par un quatre cylindres turbo de 2,0 litres d’une puissance de 221 chevaux et d’un couple de 258 lb-pi, soit le GLB35, propulsé par le même moteur, mais délivrant 306 chevaux et un couple de 295 lb-pi.

Une boîte automatique à huit rapports se charge de tout transférer vers le sol, et la transmission intégrale 4MATIC viendra de série pour toutes les variantes.

Une autre distinction intéressante du GLB sera sa capacité de pouvoir accommoder jusqu’à sept passagers, une qualité rare dans cette catégorie. Notre essai nous permettra en même temps d’effectuer un peu de hors route léger. Restez donc à l’affût pour notre dossier complet, en direct des magnifiques routes espagnoles. ¡Ole!