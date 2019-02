Mercedes-Benz GLC 2019 : cinq choses à savoir

Article par Michel Deslauriers

En 2018, le Mercedes-Benz GLC s’est avéré le troisième VUS compact de luxe le mieux vendu au Canada, surpassant des rivaux tels que le Cadillac XT5, l’Acura RDX et le Volvo XC60. En fait, seuls l’Audi Q5 ainsi que les BMW X3 et X4 (additionnés ensemble) ont séduit plus d’acheteurs au cours de l’année. Voici cinq choses à savoir au sujet du Mercedes-Benz GLC 2019.

Deux carrosseries

Le GLC est disponible en VUS conventionnel, mais aussi dans une forme plus sportive s’appelant Coupé GLC. Ce dernier est 76 mm plus long que le GLC ordinaire, avec une hauteur de caisse abaissée de 36 mm, et sa suspension est un peu plus ferme. Évidemment, l’espace pour les passagers arrière et l’aire de chargement sont plus volumineux dans le GLC que dans le Coupé GLC.

Doux, piquant, très épicé

Si le GLC 300 4MATIC (PDSF à partir de 47 300 $ avant les frais de transport et de préparation) convient à la majorité des acheteurs de VUS compacts de luxe, avec son quatre cylindres turbo de 241 chevaux, il existe deux versions AMG plus puissantes et qui arborent une apparence résolument sportive. L’AMG GLC 43 4MATIC (62 500 $ et plus) mise sur un V6 biturbo de 362 chevaux, alors que l’AMG GLC 63 S 4MATIC+ (90 500 $ et plus) figure parmi les VUS les plus explosifs sur le marché : grâce à sa cavalerie de 503 chevaux issus de son V8 biturbo de 4,0 litres, le VUS peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Les trois déclinaisons sont disponibles avec les deux carrosseries.

Une version hybride rechargeable

Outre les motorisations des GLC 300, AMG GLC 43 et AMG GLC 63 S, on peut opter pour le GLC 350e 4MATIC hybride rechargeable à 60 200 $. Sa motorisation produit un total de 315 chevaux, et son autonomie en conduite 100% électrique est estimée à 21 kilomètres. Sur une borne de niveau 2, le GLC 350e peut être chargé à bloc en deux heures.

Ensembles décor

Si les versions GLC 300 et GLC 350e font l’affaire, que l’on désire un peu plus de punch visuel, on peut se tourner vers l’un des deux ensembles décor en option. L’ensemble AMG ajoute des pare-chocs ornés de boucliers chromés et des jantes en alliage AMG de 19 pouces, alors que l’ensemble nuit, un peu plus cher, noircit les boucliers de pare-chocs, les blocs optiques, les traverses horizontales de la grille de calandre et les coques de rétroviseurs. Dans les deux cas, on peut passer à des jantes en 20 pouces moyennant supplément.

Un design de l’habitacle chic

À bord du Mercedes-Benz GLC 2019, on profite d’un tableau de bord stylisé, avec une planche centrale « flottante » grâce à un éclairage d’ambiance configurable. Les buses de ventilation circulaires ajoutent une touche de classe et côté garnitures, on peut choisir entre des boiseries à pores ouvertes, du noir piano avec de l’aluminium ou de la fibre de carbone. Les sièges peuvent être recouverts de similicuir, de véritable cuir ou de cuir nappa, avec un choix de coloris de surcroît.