Mercedes-Benz ne sera pas au Salon de l’auto de Montréal en 2020

Article par Guillaume Rivard

Mauvaise nouvelle pour les deux plus grands salons automobiles du Canada : Mercedes-Benz ne fera plus partie du programme.

En effet, après s’être retirée des salons de Vancouver, de Calgary, d’Edmonton et de Québec l’an dernier, la marque à l’étoile d’argent a décidé de ne pas participer au Salon de l’auto de Montréal en janvier 2020 ni à celui de Toronto un mois plus tard.

La nouvelle a été confirmée par le vice-président exécutif de la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal, Denis Dessureault, et par le directeur général du Salon international de l’auto du Canada, Jason Campbell.

« On l’a appris au début de l’été et les organisateurs de Toronto, la semaine dernière, raconte Dessureault, visiblement déçu. On a déjà vécu ce genre de situation dans le passé avec Volvo et Porsche, par exemple, et on va voir de notre côté ce qu’on peut faire pour aider nos concessionnaires Mercedes de la région de Montréal qui voudraient être représentés. »

D’une façon ou d’une autre, aucun espace ne sera laissé vacant au prochain Salon de l’auto de Montréal. Denis Dessureault a aussi évoqué la possibilité de donner encore plus de place aux véhicules électriques.

Mercedes-Benz n’a pas encore justifié publiquement sa décision d’abandonner les salons de Montréal et de Toronto, mais la volonté de réduire ses dépenses et de miser sur le numérique y est sans doute pour beaucoup.

Un nombre grandissant de constructeurs automobiles optent de limiter leur participation aux grands salons automobiles de la planète, préférant à la place tenir leurs propres événements de plus faible envergure pour lancer de nouveaux modèles et mettre sur pied des campagnes de marketing en ligne qui peuvent rejoindre encore plus de gens.

Mercedes-Benz ne sera pas non plus au Salon de l’auto de Detroit en juin 2020, comme c’est le cas pour BMW, Porsche, Audi et Mazda.

En Amérique du Nord, le fabricant allemand continuera fort probablement de prioriser des événements comme le Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, où il peut attirer davantage l’attention sur ses technologies d’électrification et de conduite assistée.

Lors de l’édition 2019, Mercedes a présenté son multisegment électrique EQC 400 et un concept sensationnel appelé Vision Urbanetic.