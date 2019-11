Mercedes-Maybach GLS 600 : le summum des places arrière

Article par Guillaume Rivard

Mercedes-Benz lance finalement un VUS de très grand luxe pour rivaliser avec les Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan et Aston Martin DBX de ce monde.

Pour les amateurs de la marque allemande, le tout nouveau et grandiose Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC réunit tous les avantages du Mercedes-Benz GLS avec le cachet, le style et le confort propres aux berlines Maybach.

L’étoile d’argent de Mercedes orne le capot à la manière classique tandis que les tiges verticales chromées de la calandre Maybach donnent l’impression d’un complet à rayures. Les jantes de 22 et 23 pouces ont été créées spécialement pour ce modèle, les plus grandes reproduisant le style des rayures. Une carrosserie deux tons (huit combinaisons possibles) est aussi offerte.

Des marchepieds qui se déploient électriquement facilitent l’accès à bord, où seulement deux rangées de sièges sont conservées pour maximiser l’espace des occupants. Le niveau de silence atteint également un sommet grâce à une cloison rigide et à une étagère fixe entre l’habitacle et le coffre.

Un toit panoramique avec pare-soleil opaque et des sièges ventilés avec fonction de massage sont inclus de série. En option, une console arrière fixe vient ajouter du rangement, des tables pliantes et même un petit frigo avec de l’espace pour des bouteilles de champagne entre les deux sièges. Une tablette électronique reliée au système MBUX de Mercedes est également comprise.

Sous le capot, le V8 turbocompressé de 4 litres génère une puissance de 549 chevaux et un couple de 538 livres-pied. Il fait équipe avec le système d’hybridation légère EQ Boost de 48 volts fournissant un surplus de 21 chevaux et 184 livres-pied. Le Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC accélère donc de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et, comme son nom l’indique, il est livré avec un rouage intégral.

Des modes de conduite spécifiques à Maybach et une suspension adaptative permettent de rehausser encore plus le confort de roulement.

Produit exclusivement à l’usine récemment modernisée de Vance, en Alabama, le Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC arrivera sur le marché dans la deuxième moitié de 2020. Son prix n’a pas encore été annoncé (une rumeur parle de 200 000 $ américains), mais ce sera le véhicule le plus dispendieux assemblé aux États-Unis.

Une grosse partie de la production sera destinée au marché chinois, qui représentait plus des deux tiers des ventes de Maybach l’an dernier.

Dans le futur, il est prévu que le nom de Maybach se répande davantage au sein de la gamme Mercedes-Benz pour désigner les versions les plus luxueuses, un peu comme le fait AMG pour les modèles haute performance.