Métal APS entame la construction d’une plus grande usine à Candiac

Le chantier pour la construction d’une nouvelle usine à Candiac, qui accueillera l’entreprise Métal APS dans un bâtiment de 47 000 pieds carrés sur trois étages, a débuté le 9 mars. Une pelletée de terre symbolique pour l’occasion a eu lieu le lendemain.

Alex et Pasquale Sorella étaient heureux de voir les travailleurs s’activer sur l’avenue Liberté, dans le parc industriel pour cette étape qui reflète la croissance de leur entreprise familiale basée à Delson depuis une vingtaine d’années. L’usine, dont le coût est évalué à environ 7,3 M$, incluant l’achat du terrain et du nouvel équipement, sera deux fois et demie plus grande que celle où la transformation de métaux en feuille destinés à des chantiers de construction s’effectue présentement. L’entreprise fabrique notamment des conduits de ventilation.

Le nombre d’employés qui tourne autour de 50 en ce moment doublera, puis le chiffre d’affaires d’environ 6 M$ par année également, selon les prédictions et objectifs des deux frères entrepreneurs. La nouvelle usine permettra la construction d’un stationnement sous-terrain, une première pour une industrie à Candiac, selon l’entreprise qui se dit fière de pouvoir offrir cet élément à son personnel.

L’endroit a été choisi pour une question d’espace et de disponibilité. Pasquale Sorella, président et directeur général, exprime également qu’il souhaitait que l’entreprise demeure sur la Rive-Sud, notamment pour les employés.

«C’est aussi un emplacement stratégique avec l’accès aux autoroutes 15 et 30 vers les douanes. Puisqu’on vise d’un jour faire de l’exportation», détaille-t-il.

Production essentielle

Malgré la pandémie, Métal APS, qui travaillait sur le projet d’une nouvelle usine depuis approximativement 18 mois n’a pas laissé le contexte la freiner.

«On s’est donné la main en mars dernier ou un peu avant. Quand tout a arrêté, ça nous a affectés, on a été fermés pendant six semaines. On avait beaucoup de demandes pour des chantiers essentiels, alors on a décidé d’aller de l’avant», explique Pasquale Sorella.

Selon lui, la pandémie a permis à plusieurs de réaliser à quel point la ventilation est primordiale dans les bâtiments, d’où le statut essentiel qu’il a obtenu pour reprendre ses activités.

«On sait que c’est un domaine qui va continuer à croître dans les prochaines décennies et on est en plein dans ce créneau-là», dit-il en ajoutant que l’entreprise travaille également sur de nouvelles technologies en ce sens. Métal APS contribue notamment à la ventilation au laboratoire où pourrait être produit le vaccin Novavax à Montréal, s’il est approuvé par Santé Canada.

Elle souhaite aussi se développer à l’extérieur des chantiers de construction et du Québec.

La nouvelle usine devrait être prête à accueillir les employés cet été, idéalement avant les deux semaines de la construction, fait savoir le directeur du projet, Claude Brient. C’est d’ailleurs la troisième fois que l’entrepreneur en construction Lalonde et Brient, de Delson, se voit confier le mandat d’une usine pour Métal APS.

Fierté pour le maire

Normand Dyotte, maire de Candiac, présent à la pelletée de terre symbolique, se dit fier de voir une entreprise familiale et locale s’installer dans la municipalité.

«Le parc industriel de Candiac est un endroit stratégique. On parle aussi de création d’emplois, alors c’est fort intéressant pour le développement économique de la région. En plus de la production, il va y avoir de la nouvelle technologie ce qui nous rend d’autant plus heureux de les accueillir!», exprime-t-il en félicitant l’entreprise.