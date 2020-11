Meurtre à Brossard : la SQ érige un poste de commandement

Un an et demi après le meurtre d’Éric Francis de Souza, 24 ans, survenu le 10 mai 2019, la Sûreté du Québec érigera un poste de commandement au Quartier DIX30, le 10 novembre dès 7h, dans le but de recueillir des renseignements du public qui permettraient de faire la lumière sur cet homicide.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec cet événement est invitée à se présenter dans le stationnement situé sur le boul Leduc, près du cinéma.

«Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ, avec la collaboration du Service de police de l’agglomération de Longueuil, a repris la responsabilité de cette enquête puisque des éléments entourant ce meurtre portent à croire qu’il pourrait être lié au crime organisé», indique un communiqué de la SQ, émis le 9 novembre.

Déjà quelques jours après le meurtre, des éléments de l’enquête portaient à croire que l’homicide était lié au crime organisé. Un poste de commandement avait aussi été mis en place pour recueillir de l’information du public.

Éric-Francis De Souza, 24 ans, a été atteint par au moins un projectile, alors qu’il se trouvait dans un restaurant du Quartier DIX30, le 10 mai 2019. Le suspect, un homme dont le visage était couvert, avait pris la fuite à pied. Les policiers avaient trouvé une arme de poing à proximité.

Toute personne qui aurait été témoin des événements peut aussi communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ: 1-800-659-4264.