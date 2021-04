Michel Louvain hospitalisé d’urgence pour un cancer de l’œsophage

Hospitalisé d’urgence il y a quelques jours, le chanteur Michel Louvain a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage.

«M. Louvain remercie les Québécois pour leur amitié et leur amour sans cesse renouvelé en ces moments difficiles», indiquent par voie de communiqué Les Productions Martin Leclerc. Aucun autre commentaire ne sera émis.

Le Brossardois est une grande figure du monde artistique québécois, avec une quarantaine d’albums à son actif et une carrière de plus de 50 ans.

Le chanteur s’est aussi impliqué au cours des dernières années auprès de la Fondation de l’Hôpital Charles-Le Moyne, notamment comme l’un des porte-paroles du Défi des générations contre le cancer.

La nouvelle a suscité plusieurs réactions dans le milieu culturel. La mairesse de Brossard Doreen Assaad a aussi demandé à la population de l’aider à «envoyer des ondes positives à un fleuron de notre ville».

«Michel Louvain, à qui j’ai personnellement eu l’immense l’honneur de remettre l’Ordre de mérite de Brossard en 2013, et qui a été au sommet des palmarès avec les ballades sentimentales dont ma préférée est « La dame en bleu », a été diagnostiqué d’un cancer et se bat fort pour le combattre et le vaincre, a commenté Mme Assaad sur Facebook. Je transmets mes meilleurs pensées et les plus positives des ondes à lui et à sa famille.»