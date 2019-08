MINI : 60 ans plus tard, voici la dix millionième voiture

Article par Guillaume Rivard

La Mini classique a été conçue par Alec Issigonis en 1959 et s’est vendue en quelque 5,3 millions d’exemplaires à travers le monde. Soixante ans plus tard, la marque se porte plutôt bien. D’ailleurs, elle vient tout juste de fabriquer sa 10 millionième voiture à l’usine d’Oxford, au Royaume-Uni.

Il s’agissait d’un modèle de l’Édition 60 ans, qui se démarque par sa peinture Vert britannique de course en hommage au passé de MINI en sport automobile, des boîtiers de rétroviseurs et un toit de couleur Blanc poivre, des jantes deux tons exclusives de 17 pouces ainsi que des emblèmes « 60 Years » sur les ailes, les bandes du capot et le projecteur de portière à DEL. À l’intérieur, on retrouve des sièges en cuir Marron foncé, des garnitures vertes et plus encore.

Pour célébrer le 60e anniversaire, une Mini classique de 1959 et une voiture de l’Édition 60 ans ont pris part à un convoi avec 60 autres bolides. Elles se sont rendues à Bristol, où des milliers d’amateurs et de propriétaires les attendaient dans le cadre de la grande réunion internationale de MINI.

Également sur place, il y avait la MINI Cooper SE, nouvelle voiture 100% électrique de la compagnie, qui doit entrer en production au mois de novembre.

Le passé, le présent et le futur de MINI sont par ailleurs en vedette cette semaine du côté de la Californie où se tient la Monterey Car Week. Des modèles historiques sont exposés, comme une Mini Morris Cooper S 1965 en version de rallye, deux éditions spéciales représentant la dernière année de production de la Mini classique (2000), une MINI John Cooper Works 2006 de première génération et une MINI E 2009 à motorisation électrique.

C’est aussi cette semaine que MINI offre un aperçu de la troisième génération de la John Cooper Works GP sous la forme d’un concept. Cette voiture sera fabriquée l’an prochain comme modèle 2020, avec un nouveau moteur turbo haute performance qui devrait générer plus de 300 chevaux à l’instar des nouvelles JCW Clubman et JCW Countryman.

Limitée à 3 000 exemplaires, la MINI John Cooper Works GP comptera sur une suspension sport aux réglages exclusifs, une construction plus légère et des éléments aérodynamiques spécialement conçus pour elle. Les prises d’air élargies, les jantes en alliage léger de grand diamètre, l’aileron arrière saisissant et le look distinctif des pare-chocs rehausseront son allure.

L’ancienne GP avait complété un tour du Nürburgring en 8:23 minutes, mais un prototype de la nouvelle génération a réussi à le faire en moins de huit minutes plus tôt cette année – et son programme de développement n’est même pas encore terminé.

Nous mettrons cet article à jour vers la fin de la semaine avec plus de détails et d’images de la nouvelle MINI John Cooper Works GP.