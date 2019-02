MINI prépare une nouvelle John Cooper Works GP, plus puissante que jamais

Article par Germain Goyer

MINI vient tout juste d’annoncer que la prochaine John Cooper Works GP sera sa voiture la plus puissante produite à ce jour.

On nous promet un moteur turbo à quatre cylindres qui développera au-delà de 300 chevaux.

Rappelons-nous qu’une première version conceptuelle a été présentée au Salon de l’automobile de Francfort en septembre 2017.

Il s’agira d’un modèle 2020 et la production sera limitée à 3 000 exemplaires. Les précédentes versions, commercialisées en 2006 et en 2013, étaient limitées à seulement 2 000 unités.

La MINI John Cooper Works GP 2013 avait bouclé le Nürburgring-Nordschleife en aussi peu que 8 minutes et 23 secondes. Il est donc légitime de s’attendre à ce que cette future MINI enregistre un chrono inférieur.

Pour le moment, aucune photo de la voiture complète n’a été diffusée. En revanche, sur les clichés fournis par le constructeur allemand, on note un énorme aileron arrière séparé au milieu sur lequel on peut lire « GP », une sortie d’échappement double au centre et des jantes foncées à quatre rayons.

En revanche, des espions ont réussi à photographier une version recouverte de camouflage.

Mini John Cooper Works GP spied with wide body and a big wing: https://t.co/FRpAhvKu1n pic.twitter.com/sFzkWnu1ye — Autoblog (@therealautoblog) 13 février 2019

Plus de détails techniques seront annoncés lors du dévoilement officiel du modèle. Il en est de même pour le prix.