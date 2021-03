Mise en portefeuille d’un semi-remorque sur la route 221 glacée

Un camion semi-remorque de 53 pi a effectué une mise en portefeuille sur la route 221 à Saint-Isidore , vers 14h. L’accident survenu près du rang Saint-Simon a impliqué deux autres véhicules qui circulaient en sens inverse.

Le premier conducteur n’a pu éviter l’impact, contrairement au second qui l’a évité de justesse en terminant sa route dans un fossé, a expliqué le Service de police de Châteauguay.

Selon les premières constatations, les conditions de la chaussée – glacée – et les forts vents sont à l’origine de cet accident. Les gens impliqués ne semblent pas avoir subi de blessures apparentes. Un enfant se trouvait dans l’un des véhicules.

Prudence au retour

La police profite de l’occasion pour inviter les automobilistes à la plus grande prudence pour leur retour à la maison, particulièrement sur les routes secondaires et dans les secteurs ruraux. En raison du temps froid, les chaussées de plusieurs routes sont glacées et les abrasifs sont inefficaces. Pour cette raison justement, la route 138 entre Sainte-Martine et Mercier est présentement complètement fermée depuis cet après-midi.