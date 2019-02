Mitsubishi Engelberg Tourer : un nouveau concept de VUS électrique à Genève

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur japonais Mitsubishi présentera un nouveau VUS conceptuel nommé Engelberg Tourer au prochain Salon de l’auto de Genève au mois de mars.

On a peu de détails jusqu’à maintenant, mais la marque affirme que le nouveau concept « proposera plus de VUS, plus de VÉ, plus de technologie et plus de style. »

On pensait qu’un modèle de production inspiré du concept Mitsubishi e-EVOLUTION serait dévoilé à Genève, mais on aura plutôt droit à un autre véhicule présentant l’avenir de la marque. Par contre, avec ses phares minces, sa calandre massive et ses feux de jour bleus en forme de U – sans oublier les projecteurs montés sur le toit – l’Engelberg Tourer ne semble pas manquer de caractère stylistique.

Pour ceux qui se demandent d’où provient le nom de ce nouveau véhicule de Mitsubishi, l’Engelberg Tourer rend hommage à un village alpin en Suisse qui attire des skieurs en hiver et des randonneurs en été.

Le Mitsubishi Engelberg Tourer sera dévoilé au Salon de l’auto de Genève le 5 mars prochain.