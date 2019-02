Mitsubishi s’habille en noir au Salon de l’auto de Toronto

Article par Michel Deslauriers

Pour le millésime 2019, Mitsubishi Motors du Canada a décidé relancer l’ensemble Black Edition pour quelques-uns de ses modèles, et ils sont à l’affiche au Salon de l’auto de Toronto.

Le Mitsubishi RVR SE Black Edition 2019, se détaillant à partir de 29 998 $ avant les frais de transport et de préparation, est basé sur la déclinaison SE Limited. Il est équipé d’un quatre cylindres de 2,4 litres développant 168 chevaux, jumelé à une boîte automatique à variation continue et un rouage intégral AWC. La surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, les rétroviseurs à clignotants intégrés et la clé intelligente sont également inclus.

Outre la peinture Noir Labrador, il propose un traitement noirci pour les jantes en alliage de 18 pouces, la calandre et les boucliers de parechocs. L’habitacle est habillé d’une sellerie en simili suède, des surpiqûres rouges et des pédales en aluminium.

Le Mitsubishi Outlander SE Black Edition 2019, disponible à partir de 35 998 $, est basé sur la version SE AWC Touring. Il reçoit les mêmes changements à l’extérieur que le RVR, mais avec des longerons de toit noirs ainsi que les phares et des antibrouillards à DEL, alors qu’un pavillon de toit noir a été ajouté dans l’habitacle. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3,0 litres produisant 224 chevaux et procurant une capacité de remorquage de 1 588 kg (3 500 lb).

Le Mitsubishi Eclipse Cross SE Black Edition 2019 propose le même équipement que la déclinaison SE S-AWC, mais avec une peinture Noir tarmac, des jantes noires de 18 pouces, des longerons de toit noirs, des garnitures de bas de porte argentées et des phares à DEL. L’habitacle du VUS dispose aussi de sièges arrière chauffants et un volant chauffant. Il est offert à partir de 30 998 $. L’Eclipse Cross est muni d’un quatre cylindres turbo de 1,5 litre délivrant 152 chevaux, assorti d’une boîte automatique à variation continue.

Également au kiosque de Mitsubishi, on peut admirer le VUS concept e-EVOLUTION, qui a fait ses débuts canadiens le mois dernier au Salon de l’auto de Montréal.