Un monument pour souligner la première église de Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germsin

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery (SHPL) a procédé au dévoilement d’un monument pour commémorer l’emplacement de la première église de Saint-Constant, le 24 juin, à l’occasion de la Fête nationale.

Des bénévoles de la Compagnie de Lacorne, personnifiant des militaires de la Compagnie franche de la Marine (1720-1760) étaient présents. Le président de la Société d’histoire, Yves Bellefleur, était aussi revêtu d’un costume d’époque.

La présentation de la stèle de granit a eu lieu au cimetière de la Paroisse Saint-Constant où cette première église construite en bois a été érigée en 1750. L’ouvrage rend aussi hommage aux premiers habitants des côtes de la Tortue, Saint-Pierre et Saint-Régis, de même qu’à l’officier des troupes de la Marine Constant Le Marchand de Lignery, le prêtre fondateur Jacques Le Marchand de Lignery et le seigneur Simon Sanguinet.

«C’était important pour nous de souligner cet aspect de l’histoire de la Ville», mentionne Mme Bellefleur.

«C’est le lieu de fondation de Saint-Constant avec les anciens presbytères.» – Yves Bellefleur, président de la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery

Fouilles et récipients

Pour localiser le site de la première église, le président de la SHPL et ses collaborateurs ont dû fouiller dans les archives, les plans et récolter les témoignages de fossoyeurs et d’anciennes familles de Saint-Constant. Une fois l’endroit trouvé, il a fallu valider le tout par des interventions archéologiques entreprises en 2017. Celles-ci ont été réalisées par la firme Archéotec avec l’autorisation de la Paroisse et du ministère de la Culture.

Lors des fouilles, des ossements du 18e et 19e siècle provenant de 13 individus ont été découverts. Ceux-ci ont été mis dans des récipients de verre déposés dans une cavité de bois scellée en-dessous du monument. À l’intérieur de cette boîte se retrouvent d’autres bocaux contenant des objets reliés à la Ville, la Paroisse, la SHPL et la Chandellerie Tradition. Parmi ces objets notons des épinglettes, des dépliants, un lampion et une coupe pour le vin.

«Ces bocaux seront découverts sans doute lors d’éventuelles réparations du monument où dans 99 ans ou plus, soit le nombre d’années de concession du lot à la SHPL», explique Yves Bellefleur.

À noter que lors de ces fouilles, les lots examinés n’appartenaient à aucune famille.

Deuxième monument

Un 2e ouvrage en pierre indiquant la construction de la deuxième église de Saint-Constant dans le cimetière (1795) sera dévoilé en 2019. Là aussi il s’agit d’une initiative de la SHPL. Les deux stèles, leur gravure, la mise en place de la fondation, ainsi que les interventions archéologiques ont représenté un déboursé de 34 000$. C’est la SHPL qui grâce à ses activités d’autofinancement, dont le bazar et la bouquinerie, a pu assumer les frais.

Les églises de Saint-Constant

Quatre églises se sont succédé à Saint-Constant:

-Une première en bois en 1750 (sur le site du cimetière)

-Une seconde en pierre en 1795 (également sur le site du cimetière. Son aspect s’apparentait à celle de Saint-Mathias-sur-Richelieu)

-Une troisième sur le site actuel, en pierre, en 1883. En 1924, un incendie l’a détruite.

-Une quatrième (l’actuelle), en 1927. Fait à noter: on a pu conserver les deux tiers des murs qui sont demeurés debout lors de l’incendie de 1924.