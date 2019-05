Moteur international de l’année 2019 : les gagnants

Article par Guillaume Rivard

La compétition annuelle pour déterminer les meilleurs moteurs au monde vient de se terminer et les gagnants 2019 sont maintenant connus.

Déjà sacré Meilleur moteur des 20 dernières années, le V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari a remporté le titre le plus convoité, celui du Moteur international de l’année, pour la quatrième fois de suite. Il s’est également imposé dans trois autres catégories, dont Meilleur moteur de performance. On le retrouve dans les 488 GTB, Spider et Pista ainsi que dans la Portofino et la GTC4 Lusso T.

La motorisation entièrement électrique du Jaguar I-PACE arrive en deuxième position, bien qu’elle ait gagné trois prix de son côté, incluant ceux du Meilleur nouveau moteur et du Meilleur moteur électrique. Rappelons aussi que ce multisegment a été nommé Voiture mondiale de l’année 2019.

En troisième place figure le V8 biturbo de 4,0 litres de Mercedes-AMG, qui alimente un grand nombre de modèles allant de la compacte Classe C à l’ensemble de la famille GT, sans oublier les Aston Martin Vantage et DB11.

Fait intéressant, le processus de vote pour les prix du Moteur international de l’année a changé afin de refléter la présence grandissante – et la performance impressionnante – des groupes motopropulseurs dits alternatifs. Au lieu de se baser sur la cylindrée comme dans le passé, les différentes catégories se concentrent maintenant sur la puissance exprimée en chevaux-vapeur métriques (PS). Pour vous donner une idée, un moteur affiché à 300 PS développe 296 ch.

Voici la liste complète des gagnants pour 2019 :

Moteur international de l’année : V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari

Meilleur moteur de performance : V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari

Meilleur nouveau moteur : moteur entièrement électrique de Jaguar

Meilleur moteur hybride : hybride avec trois-cylindres de 1,5 litre de BMW

Meilleur moteur électrique : moteur entièrement électrique de Jaguar

Meilleur moteur de 150 PS et moins : trois-cylindres EcoBoost de 1,0 litre de Ford

Meilleur moteur de 150 à 250 PS : quatre-cylindres TFSI de 2,0 litres d’Audi

Meilleur moteur de 250 à 350 PS: quatre-cylindres turbo de 2,5 litres de Porsche

Meilleur moteur de 350 à 450 PS: moteur entièrement électrique de Jaguar

Meilleur moteur de 450 à 550 PS: V8 biturbo de 4,0 litres de Mercedes-AMG

Meilleur moteur de 550 à 650 PS: V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari (différente version)

Meilleur moteur de 650 PS et plus : V8 biturbo de 3,9 litres de Ferrari

Un total de 69 journalistes automobiles provenant de 31 pays, dont Marc Lachapelle du Guide de l’auto, composent le jury du Moteur international de l’année.