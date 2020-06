VIDÉO – Motomarines dangereuses sur la rivière de la Tortue

Trois conducteurs de motomarines ont été filmés alors qu’ils circulaient à une vitesse excessive sur la rivière de la Tortue, aux limites de Delson et Candiac, le 16 juin, vers 14h.

Un citoyen qui a fourni une vidéo d’eux en action au Reflet affirme avoir porté plainte à la police. Une porte-parole de la Régie intermunicipale de police Roussillon confirme que des agents se sont rendus aux abords du plan d’eau, mais que les embarcations n’y étaient plus. Plusieurs autres citoyens ont pu témoigner à leur tour aux policiers de la vitesse élevée et des manœuvres dangereuses de celles-ci.

Les motomarines et autres embarcations à moteur ne sont pas interdites sur cette rivière, mais les usagers sont tenus de circuler à basse vitesse. Une affiche à l’embouchure de la Voie maritime, installée

sur le pont du boulevard Marie-Victorin, précise que les vagues y sont interdites.

«Les conducteurs sont responsables de leurs vagues, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas causer d’érosion aux berges ni de dommages aux quais et aux bateaux qui s’y trouvent», explique Jason Rodgers, commandant de l’Unité 56 de la Garde côtière auxiliaire du Canada qui patrouille la Voie maritime entre Sainte-Catherine et Saint-Lambert.

Bon an mal an, cet organisme sans but lucratif patrouille la rivière de la Tortue de 15 à 20 fois pour faire de la sensibilisation à la vitesse excessive. La COVID-19 a retardé ses sorties à cet endroit pour le moment.

«C’est dangereux de rouler vite sur cette rivière parce qu’elle est sinueuse et qu’on peut être surpris si un bateau arrive en sens inverse, poursuit celui qui a déjà eu cette mauvaise surprise plus d’une fois. C’est un bel endroit avec un beau paysage fréquenté aussi par les kayakistes et les gens en paddle board. Une vague forte peut les faire chavirer.»

Selon M. Rodgers, les comportements téméraires de certains conducteurs sont généralement dus «à un manque d’instruction sur l’eau». Il ne serait pas surpris que les trois motomarines soient les mêmes que celles décriées pour des citoyens de Brossard récemment.

Contrairement à la Voie maritime, dont la juridiction relève du fédéral, celle de la rivière de la Tortue est d’ordre municipale. Le Reflet est en attente de savoir si une juridiction de vitesse s’y applique. Des courriels ont été envoyées le 22 juin aux Villes de Candiac et Delson.