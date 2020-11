Il n’y a pas à dire, cette cycliste habite dans un petit paradis sur terre.

Moi aussi, si j’avais droit à un aussi beau paysage, je me mettrais au vélo. Quotidiennement en plus de ça!

Et qu’est-ce qu’on aperçoit, quand on décolle les yeux du panorama pour observer la bicyclette? Un accompagnateur perroquet, on aura tout vu!