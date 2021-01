La matière première ne manquera pas pour fabriquer des bonshommes de neige en fin de semaine.

Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 cm de flocons collants ce samedi pour la Rive-Sud de Montréal, et 5 cm de plus ce soir et cette nuit.

La température restera stable autour du point de congélation. C’est 6 de plus que le maximum normal pour ce temps-ci de l’année, qui est de – 6.

De la faible neige est prévue dimanche.