Nettoyage de bureaux : comment gérer leur entretien ?

Nettoyer et entretenir un environnement de bureau n’est pas seulement important à des fins esthétiques, mais aussi à des fins sanitaires. Les entrepôts, immeubles de bureaux, et autres structures commerciales ont besoin d’un bon service de nettoyage commercial pour garantir un environnement propre à leurs employés et visiteurs. Si vous embauchez une entreprise de nettoyage commercial pour la première fois, il y a de fortes chances que vous ayez des questions, dont comment elle va gérer l’entretien des espaces de bureaux.

À quoi vous attendre d’un service de nettoyage commercial ?

La première chose que vous devez savoir sur les services de nettoyage commerciaux est qu’ils fournissent généralement tous les produits de nettoyage et l’équipement dont ils ont besoin. En tant que propriétaire d’entreprise, cela vous fait gagner du temps et de l’argent.

Au début, vous devez vous attendre à une visite guidée de votre installation pour identifier les zones à nettoyer, la fréquence des nettoyages, les procédés employés, ainsi que les produits de nettoyage qui seront utilisés. Tous les services de nettoyage commerciaux ne se ressemblent pas et ils devraient utiliser des équipements de qualité commerciale et des solutions de nettoyage conçues pour fournir des résultats optimaux.

De plus, cette entreprise sera en mesure d’examiner votre tapis et de déterminer s’il doit être nettoyé tous les mois ou une fois par année en fonction de la circulation. Le dépoussiérage des bouches d’aération et des ventilateurs de plafond et le nettoyage et la désinfection des toilettes font généralement partie du travail. De nombreuses entreprises nettoient également l’intérieur des fenêtres et des portes en verre, des cuisines et des appareils de cuisine.

Comment un service de nettoyage professionnel maintient vos bureaux en parfait état

Les entreprises de nettoyage de bureaux offrent une variété de services de conciergerie et de programmes d’entretien de qualité. Toutes les activités peuvent être programmées selon vos besoins et préférences.

Des services de nettoyage commerciaux réguliers sont généralement effectués quotidiennement. Ils incluent mais ne sont pas limités à :

– Passer l’aspirateur ou nettoyer les planchers;

– Épousseter vos meubles de bureau;

– Sortir les poubelles;

– Nettoyer les entrées et les espaces publics;

– Assainir les salles de bain et les espaces de restauration.

Des tests ont identifié les zones les plus sales et les plus souvent négligées d’un bureau comme étant les poignées de robinet d’évier, les poignées de porte des appareils de cuisine (micro-ondes, réfrigérateur), les claviers, les boutons de fontaine à eau, les téléphones de bureau et les boutons des distributeurs automatiques. Vous devez donc vous assurer que ces tâches soient aussi accomplies sur une base régulière par l’entreprise de nettoyage afin d’éviter la propagation de maladies.

Les employés des entreprises d’entretien ménager sont formés et possèdent une riche expérience en nettoyage commercial. Ils éliminent avec succès toute la saleté indésirable, les germes et la poussière des zones que d’autres peuvent facilement ignorer. En outre, les nettoyeurs professionnels disposent non seulement des outils et des fournitures appropriés pour s’attaquer efficacement à toute saleté, mais ils connaissent également les avantages et les inconvénients des différents produits et méthodes de nettoyage, de sorte qu’il n’y a aucun risque d’endommager le mobilier et l’équipement de bureau. Si vous voulez un travail bien fait, laissez-le aux professionnels.