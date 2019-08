Neuf organismes aidés grâce à une «vente de garage»

La 4e vente-débarras de l’agence immobilière Royal Lepage Optimium de Delson, tenue les 18 et 19 mai, a permis d’amasser 4 553$ pour neuf organismes de la région.

Ainsi, le complexe le Partage, la Maison de la famille Kateri, la Maison d’hébergement et de transition l’Égide, l’Unité communautaire des mesures d’urgence (UCMU), S.Au.S pour Soutien autisme support, la Fondation Jade la Peanut et la guignolée des villes de Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine recevront de l’argent. La totalité des fonds amassés par la vente d’articles et de billets de tirage leur revient, puisque les courtiers ont assumé les frais d’administration de l’événement.

Royal Lepage Optimum remercie les participants, les donateurs ainsi que les commanditaires associés à cet événement.