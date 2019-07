Nissan Altima 2019 : intégralement renouvelée

Au premier coup d’œil, l’Altima 2019 paraît plus substantielle que sa devancière. On peut même la confondre avec la Maxima, la grande berline de la marque, à cause des formes de sa partie avant et de cette moulure noire qui rattache l’arrière du toit aux flancs de la voiture ; des flancs de formes heureusement moins tourmentées que la Maxima.

Cette nouvelle carrosserie s’avère plus fluide que celle du modèle antérieur [de 5e génération], puisque le coefficient aérodynamique a chuté de 0,28 à 0,26. Par contre, ses dimensions restent très semblables. La nouvelle Altima ne mesure que 2,5 cm de plus en longueur et en largeur, alors que sa hauteur varie d’un ou deux centimètres tout au plus, selon la version. Ses porte-à-faux ont aussi été raccourcis, alors que l’empattement a gagné 5 cm.

La nouvelle architecture de cette voiture a permis d’abaisser le capot et l’auvent, mais aussi d’offrir des roues de 19 po plutôt que 18 pour les versions haut de gamme Platine et Edition One. Elles donnent naturellement beaucoup de caractère à cette nouvelle venue. En revanche, les pneus à flancs très fermes dont elles sont chaussées rendent le roulement moins confortable que les roues de 16 et 17 po servant respectivement aux versions S et SV, qui sont aussi plus abordables. C’est sans compter la somme importante qu’il faudra budgéter cet automne pour chausser ces grosses roues de 19 po de pneus d’hiver. Un pensez-y-bien…

Comme pour l’Altima 2018, Nissan propose pour cette voiture un moteur à 4 cylindres de 2,5 L, jumelé à une boîte automatique à variation continue. Ce moteur est une évolution de celui qui servait auparavant. D’ailleurs, le constructeur affirme qu’il est constitué à 80% de pièces nouvelles ou redessinées.

Ce 4 cylindres troque l’injection multipoint pour un système d’injection directe, mais il affiche des cotes très similaires. Il produit 182 ch et 178 lb-pi à des régimes comparables. Avec 3 ch et 1 lb-pi de plus, on ne sera pas surpris d’apprendre que ce moteur offre des performances très semblables à celui qu’il remplace. Il permet donc à l’Altima d’accélérer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 8 secondes, un score très convenable pour une voiture destinée à une vocation familiale.

Sa consommation, par ailleurs, n’a guère changé, comme en témoignent les chiffres publiés par Ressources naturelles Canada (RNCan). L’ajout de la transmission intégrale, un système proche de celui du Nissan Rogue, l’a fait grimper de trois dixièmes de litre, de 7,6 à 7,9 l, si l’on se fie aux cotes de RNCan. Fait à noter, la moyenne de 9,6 l/100 km relevée au terme de notre essai, qui a été réalisé sur un circuit de ville et d’autoroute cet été, s’est révélée un peu moins élogieuse, certes.

Pour nos voisins étatsuniens, Nissan propose un autre moteur : le VC-Turbo qui a fait ses débuts sous le capot de l’Infiniti QX50 en 2018. Il s’agit d’un 4 cylindres suralimenté de 2,0 l à taux de compression variable, le premier moteur du genre au monde. Alimenté au carburant super, il produit 248 ch et 280 lb-pi. Chez nos voisins du sud, il remplace le V6 qui figurait au catalogue de l’ancienne Altima. Les dirigeants de Nissan Canada ont choisi de ne pas offrir le VC-Turbo pour deux raisons. D’abord, il ne peut être jumelé à la transmission intégrale qui, à leur avis, constitue un attribut plus désirable pour le marché canadien. De plus, très peu d’acheteurs optaient pour le V6 ici. Or, dans un marché comme le nôtre, où le volume de ventes de l’Altima est considérablement moins élevé (1336 exemplaires vendus durant les cinq premiers mois de l’année, comparativement à 92 229 aux États-Unis), à notre avis cette décision s’avère plus que justifiable.