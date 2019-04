Nissan confirme les prix de la 370Z 2020

Article par Guillaume Rivard

À peine quelques jours après le lancement de la nouvelle 370Z Édition 50e anniversaire au Salon de l’auto de New York 2019, Nissan annonce les prix canadiens pour l’ensemble des modèles 370Z 2020, qui sont maintenant en vente à travers le pays.

Débutant à 30 498 $ (seulement 500 $ de plus que l’an dernier), le coupé 370Z de base nous revient sans changement, donc avec le même V6 de 332 chevaux jumelé à une boîte manuelle à six rapports. Afin de profiter de la boîte automatique à sept rapports avec sélecteurs au volant, vous devrez passer à la version 370Z Sport et débourser un minimum de 36 198 $.

Au sommet de l’échelle se trouve le coupé Nissan 370Z NISMO 2020, qui arbore des composants aérodynamiques inspirés de la GT-R, des roues de plus grand diamètre et un poste de pilotage unique comprenant des sièges sport Recaro en noir et rouge. Encore une fois, son V6 est gonflé à 350 chevaux et relié à une boîte manuelle à six rapports rapprochés. Le prix de cette version s’élève à 48 998 $.

Tel que mentionné plus tôt, la grande nouveauté pour 2020 est l’ajout de l’Édition 50e anniversaire, qui souligne cinq décennies de voitures Z en Amérique du Nord. Tout avait commencé avec le lancement de la Datsun 240Z à New York en 1969.

Offerte exclusivement avec le coupé 370Z Sport, l’Édition 50e anniversaire est disponible en version manuelle ou automatique. Son look distinctif rend hommage aux bolides BRE Datsun de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Vous pouvez l’avoir dans une combinaison de blanc et rouge ou d’argent et noir avec des bandes sur les portières.

L’extérieur se démarque aussi par des accents de couleur rouge sur les jantes, des boîtiers de rétroviseurs noirs et divers emblèmes 50e anniversaire. De plus, le becquet avant et l’aileron arrière ont été supprimés.

L’habitacle renferme des sièges sport en cuir et en suède synthétique ornés d’accents et d’emblèmes rouges, un logo 50e anniversaire en relief sur les dossiers, un volant en cuir ou en Alcantara avec une bande rouge sur le dessus, des écussons 50e anniversaire sur le tachymètre et la console, des coutures rouges à travers le décor et des plaques de seuil 50e anniversaire au fini argent foncé.

Voici la liste complète des prix du coupé Nissan 370Z 2020 :

370Z manuelle : 30 498 $

370Z Sport manuelle : 34 698 $

370Z Sport automatique : 36 198 $

370Z Édition 50e anniversaire manuelle : 37 398 $

370Z Édition 50e anniversaire automatique : 38 898 $

370Z Sport Touring manuelle : 44 998 $

370Z Sport Touring automatique : 46 498 $

370Z NISMO manuelle : 48 998 $