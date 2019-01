Nissan dévoile une LEAF PLUS à autonomie prolongée

Article par Sylvain Raymond

Alors que sa première apparition était prévue dans le cadre du dernier salon de l’auto de Los Angeles, c’est finalement au Consumer Electronics Show 2019 (CES) que Nissan a décidé de dévoiler en première mondiale sa LEAF PLUS 2019, une version dotée d’une autonomie supérieure par rapport à la Leaf régulière.

Cette dernière s’ajoute à la gamme LEAF, elle ne remplace donc pas la version régulière dont la seconde génération a été introduite l’an passé.

Cette fois, la LEAF pourra rivaliser directement avec la Chevrolet Bolt EV et la Tesla Model 3 en matière d’autonomie, mais son prix se rapprochera également de celui de ses nouvelles rivales.

Baptisée officiellement « e+ » en référence à sa batterie dotée d’une densité d’énergie supérieure, elle sera toutefois commercialisée au Canada sous le nom de « LEAF PLUS ». Cette version promet une autonomie supérieure d’environ 40% grâce à sa batterie de 62 kWh. Vous pourrez ainsi, selon Nissan, parcourir jusqu’à 363 kilomètres comparativement à 243 kilomètres dans le cas de la version classique.

Non seulement la LEAF PLUS peut parcourir une plus grande distance, mais elle est aussi plus performante. Son moteur passe à 160 kW, ou 214 chevaux, soit une puissance plus élevée de 45% par rapport à celle de la LEAF régulière.

Son couple est majoré à 250 lb-pi, ce qui se traduit par une meilleure accélération, surtout au chapitre de l’accélération de 80 à 120 km/h.

Similaire côté style

La Nissan LEAF PLUS n’apporte rien de majeur comme changement côté style, si ce n’est que de l’avant qui a été retravaillé et à quelques accents bleutés. Pour le reste, seul l’emblème LEAF PLUS situé sur le couvercle de recharge et le coffre permettra de l’identifier rapidement. Elle aussi plus haute de cinq millimètres en raison de ses jantes de 16 pouces.

« La Nissan LEAF e+ est une version encore plus améliorée de la LEAF : elle offre aux clients plus d’options en matière de puissance et d’autonomie », a expliqué Denis Le Vot, vice-président sénior et président du comité de direction de Nissan en Amérique du Nord. « Les clients peuvent désormais choisir dans la gamme une motorisation et une batterie correspondant parfaitement à leurs besoins, ce qui rend la Nissan LEAF encore plus pratique et plus attrayante ».

Avec cette seconde livrée, Nissan apporte un argument de taille à sa LEAF puisque vous pourrez opter pour l’une ou l’autre des versions en fonction de vos besoins et surtout, de votre budget. Chaque version aura sa propre désignation, soit S PLUS, SV PLUS et SL PLUS. Les prix seront dévoilés ultérieurement et le véhicule devrait être commercialisé en Amérique du Nord au printemps 2019.

Depuis la commercialisation du premier modèle en 2010, plus de 380 000 Nissan LEAF 100% électriques ont été vendues dans le monde.