Nissan IMs concept : une berline électrique de 483 chevaux

Article par William Clavey

Au Salon de Detroit, on s’attendait à voir des véhicules électriques, des VUS, d’autres VUS et peut-être même des camionnettes. Mais pas une berline. Surtout pas une berline Nissan entièrement électrique!

Bon, il s’agit, bien entendu, d’un concept. Nous ne croyons pas que ses sièges pivotants se rendront dans le véhicule de production, mais ce qu’il faut retenir de la Nissan IMs concept, c’est qu’elle développera – si elle sera commercialisée un jour – 483 chevaux, avec un couple de 590 lb-pi. Rien de moins.

L’avenir de la berline semble bien se porter

Selon Nissan, le fait que la configuration à batterie de ce concept lui octroie une nette augmentation de l’espace dans l’habitacle lui permettra d’être une berline aussi spacieuse qu’un VUS. C’est pourquoi le constructeur déclare que l’IMs se classera dans un tout nouveau segment qu’on nomme la berline sport surélevée.

Outre le jargon marketing, ça fait du bien de voir qu’il y a encore un avenir pour la bonne vielle bagnole à quatre portières. Dans le cas de ce concept, on propose donc une motorisation entièrement électrifiée composée de deux moteurs électriques (avant et arrière). La Nissan IMs est donc munie d’un rouage intégral de série.

Grâce à sa batterie de 115 kWh, on propose non seulement des performances dignes des berlines sport les plus rapides de l’industrie, mais aussi d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 610 km par charge.

Bien qu’elle soit encore qu’au stade de concept, la Nissan IMs incarne le nouveau langage de design de Nissan par ses lignes horizontales et son allure angulaire, incorporant le fameux toit flottant qu’on a vu apparaître sur d’autres véhicules du constructeur par le passé, comme le Murano et la Maxima.

L’habitacle du concept représente aussi le futur des produits Nissan par sa cabine de style « lounge » incorporant un tableau de bord entièrement numérique, intégrant les plus récentes technologies en matière de conduite autonome et de connectivité, mais aussi de réalité augmentée permettant de mieux percevoir les objets en dehors de notre champ de vision. Nissan nomme la technologie « Invisible-to-Visible ».

En réalité, la planche de bord est constituée de quatre écrans compacts. Elle affiche l’information à l’horizontale afin de s’adapter aux mouvements naturels de l’œil. La berline IMs pourrait même analyser les expressions faciales et la posture du conducteur afin de déterminer s’il est apte à conduire. Elle prend automatiquement le contrôle lorsque cela se produit.

C’est en effet de la technologie de pointe, mais ce qui retient notre attention, c’est que contrairement à plusieurs constructeurs, Nissan ne mise pas que sur des VUS pour l’avenir de son entreprise. Surtout, nous remarquons avec ce concept que les véhicules électriques évoluent à un rythme beaucoup vite qu’on n’aurait pu l’imaginer!