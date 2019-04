Nissan lance une GT-R encore plus démentielle

Article par Frédéric Mercier

Pour souligner les 50 ans de ses voitures sport, Nissan a développé des éditions spéciales de sa GT-R et de sa 370Z pour 2020.

Pour l’occasion, la GT-R sera habillée d’une peinture deux tons dominée par la couleur bleue « Wangan » qu’on pouvait autrefois retrouver sur les modèles de la génération R34. Une bande blanche qui va du capot jusqu’au coffre vient compléter le portrait.

Cette GT-R commémorative pourra aussi être livrée en blanc avec une bande rouge ainsi qu’en argent avec bande blanche.

À l’intérieur, un gris spécial a été développé pour l’occasion. On retrouve aégalement un volant et un levier de vitesses unique.

Plus de puissance

Véritable icône de performances depuis maintenant un demi-siècle, la GT-R voit également sa motorisation recevoir une légère mise à jour pour 2020.

Dans la version Track Edition, le moteur V6 biturbo de 3,8 litres fabriqué à la main reçoit de nouveaux turbocompresseurs. Il voit sa puissance passer à 600 chevaux et son couple à 481 livres-pied. Nissan assure aussi avoir amélioré de 20% le temps de réponse de l’accélérateur.

La GT-R Track Edition 2020 sera aussi livrée de série avec un toit en fibre de carbone allégeant le poids total de véhicule et abaissant substantiellement son centre de gravité.

La GT-R 2020 sera également livrable en version Premium, laquelle continuera de produire une puissance de 565 chevaux et un couple de 467 livres-pied. Une boîte à six rapports avec double embrayage demeure également au programme, peu importe la version.

La 370Z aussi

En plus de la GT-R, Nissan profite également de l’ouverture du Salon de l’auto de New York pour présenter une édition « 50e anniversaire » de la 370Z.

Soulignant les 50 ans de la Z en Amérique du Nord, cette édition spéciale reprend les couleurs de la BRE 240Z de 1970 avec une carrosserie blanche ornée d’accents de rouge ou bien argentée avec accents de noir.

Construite à partir de la variante Sport de la Nissan 370Z, cette édition spéciale est également chaussée de roues de 19 pouces et d’un écusson commémoratif pour souligner les 50 ans des voitures sport en Amérique du Nord chez Datsun/Nissan.

Si le modèle vous intéresse, il faudra toutefois faire vite puisque seulement 50 unités seront commercialisées au Canada.

Outre la version Sport, la Nissan 370Z sera offerte en quatre versions pour 2020 : base, Sport, Sport Touring et NISMO. Sous le capot, toutes les variantes demeurent équipées d’un bloc à six cylindres de 3,7 litres développant 332 chevaux et 270 livres-pied, ou 350 chevaux dans le cas de la NISMO.

Tant pour la GT-R que pour la 370Z, les prix n’ont pas encore été annoncés par Nissan pour les modèles 2020.