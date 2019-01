Nissan Leaf Nismo RC : si Nissan osait, seriez-vous acheteur?

Article par Sylvain Raymond

C’est dans le cadre du CES 2019 que Nissan présentait en première nord-américaine la Leaf Nismo RC, un coupé sport de course basé sur la populaire compacte 100% électrique du constructeur.

À voir l’intérêt que le modèle a suscité sur place ainsi que sur les réseaux sociaux, il semble que Nissan détiendrait tout un filon s’il décidait de produire un coupé sport de production basé sur ce modèle, surtout s’il était offert à un prix relativement abordable.

Malgré le retour de la BMW Z4 et l’arrivée d’une nouvelle Toyota Supra, le créneau des coupés sports est en déclin depuis des années Un modèle 100% électrique pourrait certainement apporter un peu de sang neuf dans le segment et surtout, procurer à Nissan une visibilité plus qu’enviable.

Si les véhicules électriques actuels projettent beaucoup plus une image verte et économique, il est rafraichissant d’en voir un associé à la sportivité et aux performances.

La Leaf Nismo RC dispose de deux moteurs électriques situés à chaque extrémité du châssis et qui produisent une puissance totale de 240 kW, soit environ 340 chevaux. C’est surtout le couple de 473 lb-pi qui impressionne, ce qui permet à la voiture de boucler le 0-100 km/h sous les 3,4 secondes.

Cette double motorisation crée également un rouage intégral qui peut envoyer du couple indépendamment à la roue qui disposent de la meilleure adhérence, optimisant les performances du bolide en virage.

Mais la Leaf Nismo RC ne fait pas qu’accélérer rapidement. Elle dispose de performances globales impressionnantes, tant au freinage qu’en virage. Malgré l’ensemble de batteries, issus de la Leaf régulière, on a su maintenir un poids avantageux. Le bolide ne pèse que 1 220 kg, notamment grâce à une structure monocoque en fibre de carbone.

Côté style, cette Leaf Nismo RC n’est pas sans nous rappeler la GT-R, l’actuel bolide phare de Nissan. Pour le moment, six exemplaires ont été produits et il s’agit toujours de prototypes qui parcourent le monde afin de démontrer le savoir-faire de Nissan.

Un modèle de production est-il envisageable? Si Nissan osait, vous seriez acheteur?