Nissan tue sa voiture la moins chère… et la plus chère aussi

Article par Guillaume Rivard

Comme vous le savez, Nissan traverse une période très difficile. Plus tôt cette année, le constructeur japonais a décidé de supprimer des milliers d’emplois dans le monde, il y a eu beaucoup de remue-ménage dans sa haute direction et sa gamme de produits est en train de subir une grande rationalisation.

Deux autres modèles s’ajoutent maintenant à la liste des coupures et ils se trouvent complètement aux deux extrémités de l’échelle de prix.

La Nissan Micra, qui a récemment perdu aux mains de la Chevrolet Spark le titre de véhicule le plus abordable au Canada, ne reviendra pas après l’année-modèle 2020. Et il est hors de question d’offrir ici la nouvelle et sexy Micra vendue en Europe, car elle coûterait trop cher par rapport aux autres sous-compactes sur notre marché.

La production cessera apparemment en décembre et les concessionnaires Nissan écouleront les exemplaires 2020 par la suite.

Au cours des trois premiers trimestres de 2019, la Micra a trouvé 4 933 preneurs au pays, ce qui est pourtant une hausse si l’on compare avec la même période de l’an dernier. Toutefois, la compagnie désire passer à autre chose, plus précisément les VUS comme le Kicks (d’ailleurs la raison pour laquelle la Versa Note ne reviendra pas elle non plus).

À l’autre bout de l’échelle, Nissan mettra finalement un terme au calvaire de l’Infiniti Q70, une berline intermédiaire de luxe extrêmement impopulaire.

La marque Infiniti se concentrera elle aussi sur les VUS tout en continuant à aller de l’avant avec la berline Q50 et le coupé Q60, selon un porte-parole.

Croyez-le ou non, seulement 44 (oui, 44!) exemplaires de la Q70 ont été vendus au Canada jusqu’ici cette année – le même nombre qu’en 2018 à pareille date. En croiser une sur la route est encore plus rare que trouver un trèfle à quatre feuilles.

Aucune remplaçante n’a été annoncée et le concept Q Inspiration dévoilé en janvier 2018 commence à ressembler à un lointain souvenir. Infiniti nous parle de véhicules électriques à compter de 2021, mais ceux-ci seront très différents de la Q70.