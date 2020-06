Noah Warren sélectionné en première ronde du repêchage de la LHJMQ

Le défenseur format géant des Riverains du Collège Charles-Lemoyne, Noah Warren, est désormais un espoir des Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le jeune homme a été le 8e choix au total de la première ronde du repêchage du circuit Courteau, qui était présentée virtuellement sur la chaîne Youtube de la LHJMQ le 5 juin en soirée.

La formation de l’Outaouais, nouvellement menée par Louis Robitaille, écrivait l’histoire avec 4 choix en première ronde. Après avoir sélectionné Tristan Luneau (1er au total), Antonin Verreault (2e au total) et Samuel Savoie (4e au total), elle devait parler au 13e rang. Elle a toutefois procédé à une transaction avec les Wildcats de Moncton afin de sélectionner au 8e rang, s’assurant ainsi de mettre la main sur le le défenseur originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Noah Warren, qui mesure 6pi 4po et pèse 203 lb, était assistant-capitaine avec les Riverains au courant de la dernière saison. Il a amassé 1 but et 7 passes en 32 matchs. Il faisait d’ailleurs partie de la formation canadienne des moins de 16 ans aux Jeux olympiques de la jeunesse.

Le repêchage se poursuivra demain, toujours virtuellement, avec les rondes 2 à 14.