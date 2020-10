Normand Dyotte entame un troisième mandat à la Fédération canadienne des municipalités

Le maire de Candiac, Normand Dyotte, débute un troisième mandat au sein du conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

M. Dyotte représente l’Union des municipalités du Québec (UMQ) au sein du comité de l’Association provinciale et territoriale (APT) de la FCM, puis préside le comité permanent des Infrastructures municipales et de la politique des Transports. La sécurité ferroviaire, la navigation de plaisance, les antennes de télécommunication et le 5G, l’internet haute vitesse, le programme Investir Canada (PIC) et la Taxe sur l’essence sont quelques-uns des sujets traités.

«Je suis fier de faire partie de ce conseil auprès de mes pairs du Québec et du Canada», souligne M. Dyotte.

À titre d’exemple sur l’apport de la FCM, il cite le Fonds d’urgence dédié aux municipalités dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 et l’ajout d’un million de dollars supplémentaire, par le gouvernement fédéral, tiré du programme de la Taxe sur l’essence en guise de soutien aux municipalités.