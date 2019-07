Nouveau conseil d’administration chez Culture Montérégie

L’organisme Culture Montérégie a procédé à la nomination de son nouveau conseil d’administration lors de son assemblée générale annuelle qui avait lieu au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac, le 12 juin.

Linda Amyot, écrivaine, a été réélue à titre de représentante des membres en littérature; Sylvain Casavant, délégué TVRS Télévision Rive-Sud, a été réélu représentant des membres médias et communications; Caroline Pelletier, déléguée des cercles de fermières du Québec, a été élue représentante des membres associés et Sylvain Massé, comédien, a été réélu à titre de représentant des membres en arts de la scène.

Le conseil d’administration a désigné son comité de direction. Sylvain Massé a été renommé président, Gilles Garand, premier vice-président, Karine Landerman est nommée deuxième vice-présidente et Andrée Bouchard, est nommée troisième vice-présidente. Louise Séguin et Linda Amyot demeurent respectivement trésorière, et secrétaire.