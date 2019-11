Nouveau Ford Bronco : le dévoilement approche!

Article par Guillaume Rivard

L’un des véhicules les plus attendus continuera de faire languir les amateurs et les journalistes automobiles.

En effet, Ford vient de confirmer que la première mondiale du tout nouveau Ford Bronco aura lieu finalement au printemps 2020. La compagnie ne mentionne cependant aucun lieu ni aucune date, alors on ignore si le tout se déroulera pendant un événement spécial ou dans le cadre du Salon de l’auto de New York, en avril. Ou peut-être même à Détroit, alors que le Salon aura lieu en juin plutôt qu’en janvier.

Notez bien que Ford parle ici du modèle de production, donc est-ce à dire qu’un concept sera dévoilé entre-temps, par exemple au Salon de l’auto de Los Angeles plus tard ce mois-ci? C’est possible.

Ford en a également profité pour lancer le tout nouveau logo du Bronco et publier cette courte vidéo qui retrace l’évolution du célèbre 4×4 :

Que sait-on jusqu’à maintenant du futur Ford Bronco? Près de 55 ans après le lancement de l’original, il arrivera pour l’année-modèle 2021 en au moins deux formats différents (dont un plus petit qui s’appellerait « Bronco Sport »). Il offrira des portières et un toit amovibles à l’instar de son rival, le Jeep Wrangler, et plusieurs motorisations devraient être disponibles. Un Bronco hybride a même déjà été confirmé.

En passant, les nostalgiques peuvent visiter la toute nouvelle boutique Amazon dédiée au vieux Bronco. On y trouve toutes sortes d’accessoires, de vêtements, de jouets et de cadeaux qui plairont aux amateurs.