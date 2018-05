Nouveau système pour la collecte de branches à Saint-Constant

Crédit photo : Ville de Saint-Constant

Dorénavant, les Constantins devront se rapporter à leur district pour savoir quand mettre leurs branches en bordure de rue. Le territoire a été divisé en trois secteurs, selon la carte électorale.

Les districts 2, 6 et 7 forment le secteur A, les districts 4, 5 et 8 constituent le secteur B et les districts 1 et 3 correspondent au secteur C.

Deux semaines de collectes se feront dans chacun des secteurs. Cette méthode évitera aux citoyens de déposer inutilement leurs branches sur leur terrain lorsque la collecte n’est pas dans leur secteur.

Voici l’horaire:

–Secteur A (Districts 2, 6 et 7): semaines du 21 mai et du 11 juin.

–Secteur B (Districts 4, 5 et 8): semaines du 28 mai et du 18 juin.

–Secteur C (Districts 1 et 3): semaines du 4 juin et du 25 juin.